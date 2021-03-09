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بالفيديو.. أنظمة الدفاعات السعودية التي اعترضت مئات الصواريخ والمسيّرات

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أنظمة الدفاعات السعودية التي اعترضت مئات الصواريخ والمسيّرات

الرياض (صدى):
أوضح تقرير تلفزيوني، أنظمة الدفاعات السعودية المنتشرة في المملكة، التي اعترضت مئات الصواريخ والمسيّرات، وآخرها الصاروخ والطائرة المسيّرة التي حاولتا استهداف رأس تنورة والظهران قبل يومين.

وذكر التقرير أن المملكة تمتلك نظام باتريوت الصاورخي وهو مصمم للتصدي لأهداف تسير على مستوى مرتفع، مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، وفقًا لقناة " العربية ".

وأشار إلى أن هذا النظام يعمل على الدفاع على المدى البعيد، حيث تتكون المنظومة من 4 أجزاء منها مركبة الرادار لرصد 50 هدف، وغرفة التحكم لتقييم الخطر، ومنصة الصواريخ للإطلاق خلال 9 ثوان بالإضافة إلى الصواريخ نطاق 160 كلم.

وأضاف : وتملك المملكة 44 منصة لإطلاق الصواريخ ثاد وهو اعتراض صواريخ خارج الغلاف الجوي، حيث يستطيع ثاد إسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى خلال المرحلة النهائية من رحلتها، كما تستخدم المملكة أجهزة الرادار أمريكية الصنع لاكتشاف الهجمات.

Time واتساب
رأس تنورة
ثاد
أنظمة الدفاعات السعودي

أحدث التعليقات

ابوسامي
الي اغلى السيارات هم المشترين ولا السياره المتوسطه ماتتجاوز ٦٠٠٠٠الف
ابوبدر
الوافد اللي ما يخاف الله ما تفرق معاه .. يقول اسوي خمور فان نجحت بعت وعايش وان قبضوا على اقصى شيء بيسووه معاي بيسفروني على بلدي .. طبعا ببساطة هو لا راح تفرق معاه صحة الناس او ضياع الشباب او نظام او غيره نهائيا لانه بالاول وبالاخر ماهي دولته فتلقاه ضاربها عرض الحائط. لذلك اتمنى ان تتم مراجعة البرامج اللي فيها استقدام للعمالة وتقنين الاستقدام لاقصى حد . وبالاخص برنامج منح تاشيرات استقدام للغير متزوجين من الذكور والاناث السليمين صحيا المفترض ايقاف هذا الامر نهائيا فهم بصحتهم وليسوا بحاجة لمن يخدمهم واو تبحث تجد ان عمالهم اللي استقدموهم يشتغلون برا ✋
ابو محمد 😎 ✍️
الحرات بشكل عام ، خصبة التربه ، وتتركز الخصوبه في الشقوق بين الصخور ، وكذالك لما تقلع الصخور ( واقتلاعها مشقه بالغة جداً ) ولكن التربه تحتها خصبة بمعنى الكلمه ، وأي غرس في التربه ينبت بشكل يسر النظر والثمر يكون من افضل الثمار والذ طعماً وأكثر فائده من ثمر الغرس الموجود في الأرض السهل وهو من نفس النوع ، سواءاً نخل او شجر .. وكما ذكرت ، الأرض حواليها كلها خصبة جداً .. إلا الأماكن الذي يخالطها صبخا .. هذا شي ثاني .. .. وكذالك عشب الربيع في الحره يفرق فرق شاسع جداً عن الربيع الذي ينبت باالسهل ، ينفع الحلال بشكل ( ماشاء الله تبارك الله ) سواءاً الحليب او طعم اللحم .. .. فلاليح تلك المناطق وسكانها من الباديه يعرفون الكلام الذي ذكرته تماماً ..
سعـــ ابومحمد ــد
مو كذا مناصرة المرأه ,, سمي طال عمرك انتي قولي واحنا نسمع وإيش كمان.
المهم
نرجو ونسترحم

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