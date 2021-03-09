الاتحاد يرفع راتب سعود عبدالحميد ويمنحه سيارة

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أجل نقاش ملف تجديد عقد النجم الشاب سعود عبدالحميد في الوقت الحالي، كما أن الإدارة حريصة على بقاء اللاعب مع النادي.
وأفادت التقارير، أن الإدارة حرصت على رفع راتب اللاعب سعود عبدالحميد، فضلًا عن منحه سيارة قبل عدة أشهر، في إشارة واضحة إلى أن النجم الشاب يحظى باهتمام وتقدير مجلس الإدارة الاتحادية ومن الصعب التفريط باللاعب وسيتم العمل على تجديد عقده عقب نهاية الموسم الحالي، بحسب صحيفة "عكاظ".
ومن الجدير بالذكر، أن وكيل أعمال اللاعب فهد باقديم رفض التعليق على أية تفاصيل تتعلق بمستقبل اللاعب الاحترافي، وأن الحديث عن مصير النجم سعود عبدالحميد سيتضح في شهر يوليو القادم.