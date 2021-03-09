لابورتا ينقذ برشلونة من رحيل ميسي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، يحاول إقناع ميسي بالتجديد لـ 3 سنوات جديدة، باعتباره اللاعب الأفضل في تاريخ النادي.
وأوضحت التقارير، أن لابورتا سيتحدث مع ميسي خلال رحلة الفريق لباريس لمواجهة سان جيرمان، بشأن مستقبله؛ حيث سيعرض عليه الحصول على نصف راتبه السنوي الحالي، من أجل التجديد للفريق الكتالوني.
ويعد عقد ميسي الحالي مع برشلونة، يحصل فيه اللاعب الأرجنتيني على 138 مليون يورو سنويًا، فيما أصبح الآن أقرب للبقاء مع برشلونة عقب نجاح لابورتا في الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.