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لابورتا ينقذ برشلونة من رحيل ميسي

Time منذ ساعة
Views 1950
لابورتا ينقذ برشلونة من رحيل ميسي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، يحاول إقناع ميسي بالتجديد لـ 3 سنوات جديدة، باعتباره اللاعب الأفضل في تاريخ النادي.

وأوضحت التقارير، أن لابورتا سيتحدث مع ميسي خلال رحلة الفريق لباريس لمواجهة سان جيرمان، بشأن مستقبله؛ حيث سيعرض عليه الحصول على نصف راتبه السنوي الحالي، من أجل التجديد للفريق الكتالوني.

ويعد عقد ميسي الحالي مع برشلونة، يحصل فيه اللاعب الأرجنتيني على 138 مليون يورو سنويًا، فيما أصبح الآن أقرب للبقاء مع برشلونة عقب نجاح لابورتا في الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.

 

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ميسي
برشلونة
لابورتا

أحدث التعليقات

؟؟
هات دليلك
زكريا الملتوي
كل واحد يخلي باله من خلاخيلو اجل الخليخ 😂
محمد القحطاني
من أبسط حقوقه أعطو السومه ١٠ مليون وماهم راضين يعطونه نصف المبلغ
فايز بن محمد الشهري
وشكري ودعائي لسعادة الأخ علي الشهري غفر الله له ولوالديه فقد كنت عريف في الجيش وبعد نصيحته وبعد 28 عام اكملت دراستي والآن بفضل الله رئيس قسم الاتصالات الادارية في احدى الأمانات , فالنصيحة التي لله تأتي ثمارها
نعيم الحربي
طيب اذا انقطعت الكهرباء كيف اقدم بلاغ الكتروني ومافية كهرباء

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