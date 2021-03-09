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موقف مؤثر يجمع شابًا ومعلمه: تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك

Time منذ ساعة
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موقف مؤثر يجمع شابًا ومعلمه: تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك

علي القحطاني (صدى):
جمع موقف مؤثر بين مواطن شاب ومعلمه الأستاذ يوسف النملة، الحائز على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الموارد البشرية.

وسرد الأستاذ يوسف النملة، موقفًا حدث مع أحد طلابه عندما دخل إلى أحد محال القهوة ليرتشف فنجانه الصباحي؛ حيث قال: "حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه".

وجاء في نص رسالة الطالب على المنديل: "تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك، واستمع لكل نصيحة، والحين أنا مدير فرع والحمد لله"؛ ليعرب المعلم عن سعادته البالغة بهذه اللفتة البسيطة، ناصحًا كل من يعمل في سلك التعليم والتدريس، قائلاً: "لكل معلم، طلابك هم استثمارك".

 

Time واتساب
مطعم
المملكة
معلم

أحدث التعليقات

؟؟
هات دليلك
زكريا الملتوي
كل واحد يخلي باله من خلاخيلو اجل الخليخ 😂
محمد القحطاني
من أبسط حقوقه أعطو السومه ١٠ مليون وماهم راضين يعطونه نصف المبلغ
فايز بن محمد الشهري
وشكري ودعائي لسعادة الأخ علي الشهري غفر الله له ولوالديه فقد كنت عريف في الجيش وبعد نصيحته وبعد 28 عام اكملت دراستي والآن بفضل الله رئيس قسم الاتصالات الادارية في احدى الأمانات , فالنصيحة التي لله تأتي ثمارها
نعيم الحربي
طيب اذا انقطعت الكهرباء كيف اقدم بلاغ الكتروني ومافية كهرباء

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