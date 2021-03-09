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جامعة الطائف تصدر بيان هام بعد تداول وسم "مصابة كورونا جامعة الطايف"

Time منذ 43 دقيقة
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جامعة الطائف تصدر بيان هام بعد تداول وسم "مصابة كورونا جامعة الطايف"

الطائف (صدى):
علقت جامعة الطائف على ما يتم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي تحت وسم " مصابة كورونا جامعة الطايف " .

وأكدت جامعة الطائف في بيان لها أنه في يوم الأحد 16 رجب الموافق 28 / فبراير / 2021 حضرت إحدى طالبات كلية التربية ، قسم العلو الرياضية ما بين الساعة 8 – 9 صباحاً لحضور نشاط مهاري .

وأشارت أنه تم التأكد من قبل الأمن الجامعي عند بوابة الدخول من إلتزام الطالبة وجميع زميلاتها البالغ عددهن 20 طالبة يإرتداء الكمام ، وإبراز تطبيق توكلن ، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول .

وأضافت إدارة الجامعة أنه في يوم الخميس 20 رجب الموافق 4 مارس مساءً أبلغت الطالبة مسؤولة القسم بتأكد إصابتها بكورونا ، وطلبت الجامعة من جميع المخالطين إجراء الفحص المخبري للتأكد من سلامتهن وضرورة إبلاغ الجامعة حال كانت إيجابية ، وحتى اللحظة لم يتم إبلاغ الجامعة بأي نتيجة إيجابية ، ولله الحمد .

كما أكدت جامعة الطائف أنه تم عقد اجتماع بين الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الجامعة يوم الإثنين 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس بمقر الجامعة للتأكد من إلتزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ، مطمأنه الجميع بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة .

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جامعة الطائف
مصابة كورونا جامعة الطايف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء واذيه ، في حفظك المكين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ، الحمد لله على السلامه ..
خالد
احب المصريين .
؟؟
التعديل الجديد الي رفع القيمه فقط استعداد لفصل الصيف
فايز بن محمد الشهري
المفحط ماذا يريد ؟؟ هل هو الاستعراض , ام الابتزاز ام قتل الناس أم اتلاف المال الخاص والعام ام التحرش في الصبيان , أم هي قد تكون خروج عن العقل , الله اهد ضال المسلمين

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