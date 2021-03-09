الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الحج: المبادرات التحفيزية لمنشآت القطاع تجسد الحرص على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

Time منذ ساعة
Views 1986
وزير الحج: المبادرات التحفيزية لمنشآت القطاع تجسد الحرص على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، حرصاً منه - أيده الله - على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة " إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي تجسيدًا لحرص القيادة - رعاها الله - على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، مما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن " .

Time واتساب
خادم الحرمين الشريفين
وزير الحج
جائحة كورونا
المبادرات التحفيزية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء واذيه ، في حفظك المكين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ، الحمد لله على السلامه ..
خالد
احب المصريين .
؟؟
التعديل الجديد الي رفع القيمه فقط استعداد لفصل الصيف
فايز بن محمد الشهري
المفحط ماذا يريد ؟؟ هل هو الاستعراض , ام الابتزاز ام قتل الناس أم اتلاف المال الخاص والعام ام التحرش في الصبيان , أم هي قد تكون خروج عن العقل , الله اهد ضال المسلمين

أخر الأخبار

موقف مؤثر يجمع شابًا ومعلمه: تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك
موقف مؤثر يجمع شابًا ومعلمه: تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك
Time منذ 13 دقيقة Views 1279
كيت ميدلتون تتجاهل اعترافات الأمير هاري وميجان مع أوبرا وينفري
كيت ميدلتون تتجاهل اعترافات الأمير هاري وميجان مع أوبرا وينفري
Time منذ 22 دقيقة Views 525
"الشؤون البلدية" تؤكد متابعتها لإلتزام محطات الوقود بتوفير البنزين
"الشؤون البلدية" تؤكد متابعتها لإلتزام محطات الوقود بتوفير البنزين
Time منذ 32 دقيقة Views 1684
جامعة الطائف تصدر بيان هام بعد تداول وسم "مصابة كورونا جامعة الطايف"
جامعة الطائف تصدر بيان هام بعد تداول وسم "مصابة كورونا جامعة الطايف"
Time منذ 43 دقيقة Views 1739
انفجار قنبلة يدوية الصنع في مدرسة بواسطة أحد التلاميذ
انفجار قنبلة يدوية الصنع في مدرسة بواسطة أحد التلاميذ
Time منذ 48 دقيقة Views 781
فلكية جدة: رصد اقترانات للكواكب خلال يومين
فلكية جدة: رصد اقترانات للكواكب خلال يومين
Time منذ ساعة Views 1786
بالفيديو.. فوائد تمكين المرأة في المملكة
بالفيديو.. فوائد تمكين المرأة في المملكة
Time منذ ساعة Views 1859
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
Time منذ ساعة Views 1852
وزير الحج: المبادرات التحفيزية لمنشآت القطاع تجسد الحرص على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
وزير الحج: المبادرات التحفيزية لمنشآت القطاع تجسد الحرص على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
Time منذ ساعة Views 1986
بالفيديو.. العثور على جبل من ذهب
بالفيديو.. العثور على جبل من ذهب
Time منذ ساعة Views 1292