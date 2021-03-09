"النمر" يوضح الحد المسموح به لتناول التمر يوميًا

علي القحطاني (صدى):
أوضح إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، ما هو الحد المسموح به يومياً من التمر للشخص السليم أو ممن يعانون من أمراض.
ونصح النمر الشخص السليم لكنه خامل بدنياً، ولايمارس أي نشاط رياضي، ولديه زيادة وزن وقابلة للسكري بألاّ يتجاوز 5 تمرات خلاص يوميًا، أمّا النشط بدنيا وليس لديه سمنة ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرج عليه.
وأضاف أن الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي مرتفع فوق 7% ولا يمارس أي نشاط بدني، لإحتكاك المفاصل مثلا، فيجب عليه أن يتجنب تناول التمر حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.