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"النمر" يوضح الحد المسموح به لتناول التمر يوميًا

Time منذ ساعة
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"النمر" يوضح الحد المسموح به لتناول التمر يوميًا

علي القحطاني (صدى):
أوضح إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، ما هو الحد المسموح به يومياً من التمر للشخص السليم أو ممن يعانون من أمراض.

ونصح النمر الشخص السليم لكنه خامل بدنياً، ولايمارس أي نشاط رياضي، ولديه زيادة وزن وقابلة للسكري بألاّ يتجاوز 5 تمرات خلاص يوميًا، أمّا النشط بدنيا وليس لديه سمنة ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرج عليه.

وأضاف أن الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي مرتفع فوق 7% ولا يمارس أي نشاط بدني، لإحتكاك المفاصل مثلا، فيجب عليه أن يتجنب تناول التمر حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.

Time واتساب
القلب
السكري
التمر
خالد النمر

أحدث التعليقات

؟؟
التعديل الجديد الي رفع القيمه فقط استعداد لفصل الصيف
فايز بن محمد الشهري
المفحط ماذا يريد ؟؟ هل هو الاستعراض , ام الابتزاز ام قتل الناس أم اتلاف المال الخاص والعام ام التحرش في الصبيان , أم هي قد تكون خروج عن العقل , الله اهد ضال المسلمين
أبو محمد
لأول مرة أوافقك الرأي يجي منك يا مستدلخ .
الملل
لها مقطع تغني بصوتها صراحه صوتها بشع ومزعج
فايز بن محمد الشهري
لله درك , اشهد لله انك هامة جبل وهمة وصبر جمل وصاحب معالي , فأنعم وأكرم بمن كان ثقة واهلا لثقة ولاة امره

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