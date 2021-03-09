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إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

Time منذ 32 دقيقة
Views 1550
إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

الرياض (صدى):
أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان والحدود الشمالية)، (17) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (16) مواطناً، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (17) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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الرياض
المدينة المنورة
الأمن العام
الجهات الأمنية
الحطب المحلي

أحدث التعليقات

؟؟
تحليلك خليه لنفسك واحتفظ فيه انت وجهك
النقل ٧
صادق والي يأكد كلامك ثلاثية السوبر والهزيمة الثانية بالدوري عليكم بالعافية والوعد الموسم القادم ياصغيري
Zoolعالمي
الله يعيننا اخذنا السوبر وبناخذ كاس الملك ان شاءالله يعني 2021 مميزه لكن الشحاذيين وش خذو السنه هذي بعدين لين الحين تصيحون من الثلاثه السوبريه ههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقمك ثلاثه في السوبر واحد في الدوري لكن مقيوله قريق شحاذين الوليد تبارون مره ثالثه
د محمد ماجد بخش
رواية الجفري قد تنطلق من مرتكز واقعي أما رواية الجامعة حول د محمد ماجد بخش فكانت مفبركة والدكتور محمد ماجد بخش ليس مريضا نفسيا بشهادة والديه وأسرته وأشقائه والتي خيبت خطة إبعاده فأمر سمو وزير الداخلية " باستمرار ( رواتبه ) وايقافه عن التدريس حتى تتضح الصورة، " ولقد شاهدت برقيتي أمير المنطقة-رحمهما الله تعالى وأسبغ على برزخهما الرحمة والرضوان، -بأم عيني بعد محاولات كانت 10 سنوات، وبذلك حققت الجامعة رغبتها الملحة في علاج شخص سليم معافى متهم بالمرض حتى تتضح الصورة لتستمر الرواية

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