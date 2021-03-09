التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إعلان إلحاقي للمسابقة الرجالية رقم (384) لشغل عدد من الوظائف لسد احتياج المؤسسة للعام 1442هـ.
وأوضحت المؤسسة أنه من سبق أن تقدم على الإعلان السابق فإن طلبه ساري ولا يلزم التقديم مرة أخرى، ومن لم يسبق له التقديم سيكون فتح باب التقديم.
وتضمنت الوظائف : " مساعد مبرمج (العدد 10 وظائف) في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، القصيم، المنطقة الشرقية، جازان، حائل، تبوك"، ومهندس مدني مساعد (العدد 3 وظائف) في الرياض.
للتقديم من هنـــــــــا .