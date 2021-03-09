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التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1832
التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إعلان إلحاقي للمسابقة الرجالية رقم (384) لشغل عدد من الوظائف لسد احتياج المؤسسة للعام 1442هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه من سبق أن تقدم على الإعلان السابق فإن طلبه ساري ولا يلزم التقديم مرة أخرى، ومن لم يسبق له التقديم سيكون فتح باب التقديم.

وتضمنت الوظائف : " مساعد مبرمج (العدد 10 وظائف) في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، القصيم، المنطقة الشرقية، جازان، حائل، تبوك"، ومهندس مدني مساعد (العدد 3 وظائف) في الرياض.

للتقديم من هنـــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الرياض
المؤسسة العامة للتدريب التقني

أحدث التعليقات

؟؟
تحليلك خليه لنفسك واحتفظ فيه انت وجهك
النقل ٧
صادق والي يأكد كلامك ثلاثية السوبر والهزيمة الثانية بالدوري عليكم بالعافية والوعد الموسم القادم ياصغيري
Zoolعالمي
الله يعيننا اخذنا السوبر وبناخذ كاس الملك ان شاءالله يعني 2021 مميزه لكن الشحاذيين وش خذو السنه هذي بعدين لين الحين تصيحون من الثلاثه السوبريه ههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقمك ثلاثه في السوبر واحد في الدوري لكن مقيوله قريق شحاذين الوليد تبارون مره ثالثه
د محمد ماجد بخش
رواية الجفري قد تنطلق من مرتكز واقعي أما رواية الجامعة حول د محمد ماجد بخش فكانت مفبركة والدكتور محمد ماجد بخش ليس مريضا نفسيا بشهادة والديه وأسرته وأشقائه والتي خيبت خطة إبعاده فأمر سمو وزير الداخلية " باستمرار ( رواتبه ) وايقافه عن التدريس حتى تتضح الصورة، " ولقد شاهدت برقيتي أمير المنطقة-رحمهما الله تعالى وأسبغ على برزخهما الرحمة والرضوان، -بأم عيني بعد محاولات كانت 10 سنوات، وبذلك حققت الجامعة رغبتها الملحة في علاج شخص سليم معافى متهم بالمرض حتى تتضح الصورة لتستمر الرواية

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