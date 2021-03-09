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رئاسة شؤون الحرمين تعلق على ما يتم تداوله عن الموظفين المؤقتين وتثبيتهم

Time منذ 47 دقيقة
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رئاسة شؤون الحرمين تعلق على ما يتم تداوله عن الموظفين المؤقتين وتثبيتهم

الرياض (صدى):
علق المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام هاني بن حسني حيدر؛ والمتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله عسيري، على ما تم تداوله عن العاملين المؤقتين.

وقال متحدث شؤون الحرمين، أنه في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين وتهيئة الفرص الوظيفية كافة لهم، فإن التوجيهات الكريمة تقضي بإيلاء هذا الموضوع حقه من الاهتمام؛ حيث بذلت الرئاسة جهوداً كبيرة في هذا المجال حرصاً على توفير الوظائف لهذه الشريحة المهمة، حسب الأنظمة المتبعة والضوابط المعتبرة.

وأوضح أن الرئاسة ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الموضوع، بل هناك جهات أخرى لها علاقة به كوزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، وهم حرصاء على إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، والرئاسة حريصة كل الحرص على التنسيق الدائم والمستمر مع هذه الجهات المعبرة لتحقيق رغباتهم قدر الإمكان خاصة في التخصصات المهمة والنوعية المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والحاملين على المؤهلات المتميزة والشهادات التدريبية المعتمدة والمؤهلات العالية التي تحتاج إليها الرئاسة والوكالة.

وأكدت الرئاسة، على حرصها التام والمتواصل مع الجهات ذات العلاقة لعلاج هذا الموضوع ووضع الحلول المناسبة والممكنة له في ضوء الأنظمة والإمكانات، علماً أن قضايا الموظفين على وظائف مؤقتة، ليست خاصة بالرئاسة ويسري عليها ما يسري على سائر الجهات الحكومية.

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شؤون الحرمين
الموظفين المؤقتين

أحدث التعليقات

؟؟
تحليلك خليه لنفسك واحتفظ فيه انت وجهك
النقل ٧
صادق والي يأكد كلامك ثلاثية السوبر والهزيمة الثانية بالدوري عليكم بالعافية والوعد الموسم القادم ياصغيري
Zoolعالمي
الله يعيننا اخذنا السوبر وبناخذ كاس الملك ان شاءالله يعني 2021 مميزه لكن الشحاذيين وش خذو السنه هذي بعدين لين الحين تصيحون من الثلاثه السوبريه ههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقمك ثلاثه في السوبر واحد في الدوري لكن مقيوله قريق شحاذين الوليد تبارون مره ثالثه
د محمد ماجد بخش
رواية الجفري قد تنطلق من مرتكز واقعي أما رواية الجامعة حول د محمد ماجد بخش فكانت مفبركة والدكتور محمد ماجد بخش ليس مريضا نفسيا بشهادة والديه وأسرته وأشقائه والتي خيبت خطة إبعاده فأمر سمو وزير الداخلية " باستمرار ( رواتبه ) وايقافه عن التدريس حتى تتضح الصورة، " ولقد شاهدت برقيتي أمير المنطقة-رحمهما الله تعالى وأسبغ على برزخهما الرحمة والرضوان، -بأم عيني بعد محاولات كانت 10 سنوات، وبذلك حققت الجامعة رغبتها الملحة في علاج شخص سليم معافى متهم بالمرض حتى تتضح الصورة لتستمر الرواية

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