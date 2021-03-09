محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل

الرياض (صدى):
أوضح محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم التغيرات التي ستطرأ على العدادات الذكية في عام 2021 .
وقال محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء في برنامج " في العلن " المذاع على قناة السعودية ، أن دقة القراءة والموثوقية في قراءة العدادات الذكية ستكون أعلى مع تلاشي التدخل البشري ، حيث يقوم الجهاز الذكي بإرسال الإشارة دون تدخل بشري من خلال الربط مع الأقمار الصناعية .
وأضاف محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن هذه التغييرات ستبدأ في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2021 ، حيث سيتم الإنتهاء من كافة التعديلات مع قاعدة بيانات شاملة .
وأضاف الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم أنه سيتم الإبلاغ عن إنقطاع الكهرباء إلكترونياً بدلاً من الإتصال بالطوارئ ومن ثم الإصلاح خلال نصف ساعة .