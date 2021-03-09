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محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل

Time منذ 51 دقيقة
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محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل

الرياض (صدى):
أوضح محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم التغيرات التي ستطرأ على العدادات الذكية في عام 2021 .

وقال محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء في برنامج " في العلن " المذاع على قناة السعودية ، أن دقة القراءة والموثوقية في قراءة العدادات الذكية ستكون أعلى مع تلاشي التدخل البشري ، حيث يقوم الجهاز الذكي بإرسال الإشارة دون تدخل بشري من خلال الربط مع الأقمار الصناعية .

وأضاف محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن هذه التغييرات ستبدأ في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2021 ، حيث سيتم الإنتهاء من كافة التعديلات مع قاعدة بيانات شاملة .

وأضاف الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم أنه سيتم الإبلاغ عن إنقطاع الكهرباء إلكترونياً بدلاً من الإتصال بالطوارئ ومن ثم الإصلاح خلال نصف ساعة .

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هيئة تنظيم المياه والكهرباء العدادات الذكية
محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

أحدث التعليقات

؟؟
تحليلك خليه لنفسك واحتفظ فيه انت وجهك
النقل ٧
صادق والي يأكد كلامك ثلاثية السوبر والهزيمة الثانية بالدوري عليكم بالعافية والوعد الموسم القادم ياصغيري
Zoolعالمي
الله يعيننا اخذنا السوبر وبناخذ كاس الملك ان شاءالله يعني 2021 مميزه لكن الشحاذيين وش خذو السنه هذي بعدين لين الحين تصيحون من الثلاثه السوبريه ههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقمك ثلاثه في السوبر واحد في الدوري لكن مقيوله قريق شحاذين الوليد تبارون مره ثالثه
د محمد ماجد بخش
رواية الجفري قد تنطلق من مرتكز واقعي أما رواية الجامعة حول د محمد ماجد بخش فكانت مفبركة والدكتور محمد ماجد بخش ليس مريضا نفسيا بشهادة والديه وأسرته وأشقائه والتي خيبت خطة إبعاده فأمر سمو وزير الداخلية " باستمرار ( رواتبه ) وايقافه عن التدريس حتى تتضح الصورة، " ولقد شاهدت برقيتي أمير المنطقة-رحمهما الله تعالى وأسبغ على برزخهما الرحمة والرضوان، -بأم عيني بعد محاولات كانت 10 سنوات، وبذلك حققت الجامعة رغبتها الملحة في علاج شخص سليم معافى متهم بالمرض حتى تتضح الصورة لتستمر الرواية

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