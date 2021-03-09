مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.
مباريات دوري أبطال أوروبا
يستضيف يوفنتوس نادي بورتو الذي تمكن من الفوز في لقاء الذهاب بنتجية 2/1 وذلك في تمام الساعة 23:00، كما يحل إشبيلية ضيفًا على بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 23:00، بعد أن تمكن الفريق الألماني من الفوز في إسبانيا بنتيجة 3/2.
مباريات الدوري المصري
يواجه الاتحاد السكندري نادي غزل المحلة الذي عاد من جديد للدوري الممتاز ويقدم أداء جيد حتى الآن، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.