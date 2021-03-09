الأعداد السابقة للصحيفة

مباريات اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
Views 2027
مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.

مباريات دوري أبطال أوروبا

يستضيف يوفنتوس نادي بورتو الذي تمكن من الفوز في لقاء الذهاب بنتجية 2/1 وذلك في تمام الساعة 23:00، كما يحل إشبيلية ضيفًا على بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 23:00، بعد أن تمكن الفريق الألماني من الفوز في إسبانيا بنتيجة 3/2.

مباريات الدوري المصري

يواجه الاتحاد السكندري نادي غزل المحلة الذي عاد من جديد للدوري الممتاز ويقدم أداء جيد حتى الآن، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

Time واتساب
يوفنتوس
الاهلي
النصر
الشباب
الهلال
ريال مدريد
الاتحاد
الدوري السعودي
برشلونة
الدوري الانجليزي
إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

أحدث التعليقات

؟؟
تحليلك خليه لنفسك واحتفظ فيه انت وجهك
النقل ٧
صادق والي يأكد كلامك ثلاثية السوبر والهزيمة الثانية بالدوري عليكم بالعافية والوعد الموسم القادم ياصغيري
Zoolعالمي
الله يعيننا اخذنا السوبر وبناخذ كاس الملك ان شاءالله يعني 2021 مميزه لكن الشحاذيين وش خذو السنه هذي بعدين لين الحين تصيحون من الثلاثه السوبريه ههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقمك ثلاثه في السوبر واحد في الدوري لكن مقيوله قريق شحاذين الوليد تبارون مره ثالثه
د محمد ماجد بخش
رواية الجفري قد تنطلق من مرتكز واقعي أما رواية الجامعة حول د محمد ماجد بخش فكانت مفبركة والدكتور محمد ماجد بخش ليس مريضا نفسيا بشهادة والديه وأسرته وأشقائه والتي خيبت خطة إبعاده فأمر سمو وزير الداخلية " باستمرار ( رواتبه ) وايقافه عن التدريس حتى تتضح الصورة، " ولقد شاهدت برقيتي أمير المنطقة-رحمهما الله تعالى وأسبغ على برزخهما الرحمة والرضوان، -بأم عيني بعد محاولات كانت 10 سنوات، وبذلك حققت الجامعة رغبتها الملحة في علاج شخص سليم معافى متهم بالمرض حتى تتضح الصورة لتستمر الرواية

أخر الأخبار

فوائد صحية لشرب الشاي الأسود يوميًا
فوائد صحية لشرب الشاي الأسود يوميًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1192
أبل : إجراء سريع بعد ارتفاع الشكاوى من عيب تقني في آيباد
أبل : إجراء سريع بعد ارتفاع الشكاوى من عيب تقني في آيباد
Time منذ 16 دقيقة Views 1335
إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
Time منذ 31 دقيقة Views 1532
التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة
التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1828
بالفيديو.. جولات رقابية مكثفة على المطاعم والكافيهات في الرياض
بالفيديو.. جولات رقابية مكثفة على المطاعم والكافيهات في الرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1828
رئاسة شؤون الحرمين تعلق على ما يتم تداوله عن الموظفين المؤقتين وتثبيتهم
رئاسة شؤون الحرمين تعلق على ما يتم تداوله عن الموظفين المؤقتين وتثبيتهم
Time منذ 46 دقيقة Views 1737
محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل
محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل
Time منذ 51 دقيقة Views 2080
ميشال عون يطالب قوات الأمن بإنهاء إغلاق الطرق في بيروت
ميشال عون يطالب قوات الأمن بإنهاء إغلاق الطرق في بيروت
Time منذ 56 دقيقة Views 1652
بالفيديو.. روان بن حسين تطلق أغنية لأول مرة بصوتها احتفالا باليوم العالمي للمرأة
بالفيديو.. روان بن حسين تطلق أغنية لأول مرة بصوتها احتفالا باليوم العالمي للمرأة
Time منذ ساعة Views 797
بالصور.. أم تقفز في المياه وتطارد لص حاول سرقة قارب ابنها
بالصور.. أم تقفز في المياه وتطارد لص حاول سرقة قارب ابنها
Time منذ ساعة Views 744