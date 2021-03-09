الأعداد السابقة للصحيفة

15 وظيفة شاغرة في شركة باب رزق جميل

Time منذ ساعة
Views 1919
15 وظيفة شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر 15 وظيفة للعمل بأحد الشركات الرائدة في مجال السيارات بمحافظة خميس مشيط.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مبيعات تمويل تأجيري (العدد 15 وظيفة)، مشترطة: شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن سنتين في مبيعات السيارات في أحد البنوك أو شركات السيارات كمُمثل مبيعات سيارات، مهارات التعامل مع العملاء، حسن السيرة والسلوك.

وأشارت الشركة، إلى أن المزايا: حوافز، عمولات شهرية، بينما التقديم على الوظيفة من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــا .

 

Time واتساب
وظائف
خميس مشيط
باب رزق جميل

أحدث التعليقات

؟؟
تحليلك خليه لنفسك واحتفظ فيه انت وجهك
النقل ٧
صادق والي يأكد كلامك ثلاثية السوبر والهزيمة الثانية بالدوري عليكم بالعافية والوعد الموسم القادم ياصغيري
Zoolعالمي
الله يعيننا اخذنا السوبر وبناخذ كاس الملك ان شاءالله يعني 2021 مميزه لكن الشحاذيين وش خذو السنه هذي بعدين لين الحين تصيحون من الثلاثه السوبريه ههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقمك ثلاثه في السوبر واحد في الدوري لكن مقيوله قريق شحاذين الوليد تبارون مره ثالثه
د محمد ماجد بخش
رواية الجفري قد تنطلق من مرتكز واقعي أما رواية الجامعة حول د محمد ماجد بخش فكانت مفبركة والدكتور محمد ماجد بخش ليس مريضا نفسيا بشهادة والديه وأسرته وأشقائه والتي خيبت خطة إبعاده فأمر سمو وزير الداخلية " باستمرار ( رواتبه ) وايقافه عن التدريس حتى تتضح الصورة، " ولقد شاهدت برقيتي أمير المنطقة-رحمهما الله تعالى وأسبغ على برزخهما الرحمة والرضوان، -بأم عيني بعد محاولات كانت 10 سنوات، وبذلك حققت الجامعة رغبتها الملحة في علاج شخص سليم معافى متهم بالمرض حتى تتضح الصورة لتستمر الرواية

أخر الأخبار

فوائد صحية لشرب الشاي الأسود يوميًا
فوائد صحية لشرب الشاي الأسود يوميًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1190
أبل : إجراء سريع بعد ارتفاع الشكاوى من عيب تقني في آيباد
أبل : إجراء سريع بعد ارتفاع الشكاوى من عيب تقني في آيباد
Time منذ 16 دقيقة Views 1335
إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
Time منذ 31 دقيقة Views 1532
التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة
التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1828
بالفيديو.. جولات رقابية مكثفة على المطاعم والكافيهات في الرياض
بالفيديو.. جولات رقابية مكثفة على المطاعم والكافيهات في الرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1828
رئاسة شؤون الحرمين تعلق على ما يتم تداوله عن الموظفين المؤقتين وتثبيتهم
رئاسة شؤون الحرمين تعلق على ما يتم تداوله عن الموظفين المؤقتين وتثبيتهم
Time منذ 46 دقيقة Views 1737
محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل
محافظ تنظيم المياه والكهرباء: تغييرات جديدة على العدادات الذكية في سبتمبر المقبل
Time منذ 51 دقيقة Views 2078
ميشال عون يطالب قوات الأمن بإنهاء إغلاق الطرق في بيروت
ميشال عون يطالب قوات الأمن بإنهاء إغلاق الطرق في بيروت
Time منذ 56 دقيقة Views 1652
بالفيديو.. روان بن حسين تطلق أغنية لأول مرة بصوتها احتفالا باليوم العالمي للمرأة
بالفيديو.. روان بن حسين تطلق أغنية لأول مرة بصوتها احتفالا باليوم العالمي للمرأة
Time منذ ساعة Views 797
بالصور.. أم تقفز في المياه وتطارد لص حاول سرقة قارب ابنها
بالصور.. أم تقفز في المياه وتطارد لص حاول سرقة قارب ابنها
Time منذ ساعة Views 744