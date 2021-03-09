15 وظيفة شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر 15 وظيفة للعمل بأحد الشركات الرائدة في مجال السيارات بمحافظة خميس مشيط.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مبيعات تمويل تأجيري (العدد 15 وظيفة)، مشترطة: شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن سنتين في مبيعات السيارات في أحد البنوك أو شركات السيارات كمُمثل مبيعات سيارات، مهارات التعامل مع العملاء، حسن السيرة والسلوك.
وأشارت الشركة، إلى أن المزايا: حوافز، عمولات شهرية، بينما التقديم على الوظيفة من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــا .