فيديو توثيقي يحتفي بنماذج مضيئة للمرأة السعودية باليوم العالمي للمرأة

علي القحطاني (صدى):
تعمل المملكة دومًا على تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها كاملةً؛ حيث لم تقل دوراً عن الرجل في تنمية المملكة وتطورها عبر عصورها التاريخية.
وكشف مقطع فيديو توثيقي نشرته دارة الملك عبدالعزيز، عن نماذج مضيئة نحتفي بها ولها في يوم المرأة العالمي، ومنهم سارة بنت أحمد السديري والدة الملك عبدالعزيز، خير معين وسند المؤسس حينما عزم على توحيد المملكة.
ومن بين النماذج المضيئة، نورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة الملك عبدالعزيز، وهي عزوة الملك عبدالعزيز وأبنائه، وكانت عاملًا مهمًا في شحذ همة أخيها المؤسس في السعي نحو توحيد المملكة، إلى جانب الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود "عمة الملك عبدالعزيز".
وتشمل كلماتها المؤثرة "عليك أن تحيي عظمة بيت ابن سعود" وهي كلمات رددتها على مسامع الملك عبدالعزيز منذ أن كان طفلًا عندما كان في حجرها وهي تنبئه بالأمور العظيمة التي عليه تحقيقها، فضلًا عن غالية البقيمة "أمسك دار غالية خالية" المرأة التي وقفت بكل شجاعة وحزم ودفاع في المعركة ضد محمد علي باشا الغازية على تربة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى هيا بنت صالح الشاعر صاحبة أشهر الكتاتيب في منطقة حائل، وموضي البسام ضرب فيها المثل لشخصيتها القوية في إيواء العديد من المقاتلين في معركة طريف ومعركة البكيرية، والجوهرة بنت عبدالله بن معمر، وموضي بنت أبي وهطان، ونورة بنت سليمان الرهيط.