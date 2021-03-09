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فيديو توثيقي يحتفي بنماذج مضيئة للمرأة السعودية باليوم العالمي للمرأة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1645
فيديو توثيقي يحتفي بنماذج مضيئة للمرأة السعودية باليوم العالمي للمرأة

علي القحطاني (صدى):
تعمل المملكة دومًا على تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها كاملةً؛ حيث لم تقل دوراً عن الرجل في تنمية المملكة وتطورها عبر عصورها التاريخية.

وكشف مقطع فيديو توثيقي نشرته دارة الملك عبدالعزيز، عن نماذج مضيئة نحتفي بها ولها في يوم المرأة العالمي، ومنهم سارة بنت أحمد السديري والدة الملك عبدالعزيز، خير معين وسند المؤسس حينما عزم على توحيد المملكة.

ومن بين النماذج المضيئة، نورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة الملك عبدالعزيز، وهي عزوة الملك عبدالعزيز وأبنائه، وكانت عاملًا مهمًا في شحذ همة أخيها المؤسس في السعي نحو توحيد المملكة، إلى جانب الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود "عمة الملك عبدالعزيز".

وتشمل كلماتها المؤثرة "عليك أن تحيي عظمة بيت ابن سعود" وهي كلمات رددتها على مسامع الملك عبدالعزيز منذ أن كان طفلًا عندما كان في حجرها وهي تنبئه بالأمور العظيمة التي عليه تحقيقها، فضلًا عن غالية البقيمة "أمسك دار غالية خالية" المرأة التي وقفت بكل شجاعة وحزم ودفاع في المعركة ضد محمد علي باشا الغازية على تربة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى هيا بنت صالح الشاعر صاحبة أشهر الكتاتيب في منطقة حائل، وموضي البسام ضرب فيها المثل لشخصيتها القوية في إيواء العديد من المقاتلين في معركة طريف ومعركة البكيرية، والجوهرة بنت عبدالله بن معمر، وموضي بنت أبي وهطان، ونورة بنت سليمان الرهيط.

Time واتساب
المرأة السعودية
اليوم العالمي للمرأة

أحدث التعليقات

سيف
تبون اللاعب يصوم يصوم ويفطر على بصله🤣 واحد رافض عروض انديه عالميه واخرة عمره يوقع مع مطرود القايله😂 حتى بطوله خارجيه تشرف ماعنده ذا النادي هههههه
ابو جنه
اذا تنازلت المرأه عن اغلى ما تملك وهو جسدها تخسل منها فعل اى شيء ..وايضا نشر الجرائم بشكل علمى حرااام بنص حديث النبي عليه السلام
د محمد ماجد بخش
كانت قابيل وهابيل إخوة فما الذي فرق الأخوة وما الذي دفع الأخ لينال من أخيه في أول عهد الإنسان وفسيح أمله في الحياة .. أدعو الله أن يسوق لهم من يعلمهم ما يصنعون بصنيعهم كما أرسل للمذنب من ولدي آدم غرابا، علهم يفطنون إلى خطأهم ويعدلون عن مسلكهم الذي طرقوه
7UP
الاهلي سبايك
عابر سبيل
اسد

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