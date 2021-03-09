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لقطة قديمة يظهر بها ميدان أجياد وباب الملك عبدالعزيز

Time منذ 56 دقيقة
Views 561
لقطة قديمة يظهر بها ميدان أجياد وباب الملك عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

سيف
تبون اللاعب يصوم يصوم ويفطر على بصله🤣 واحد رافض عروض انديه عالميه واخرة عمره يوقع مع مطرود القايله😂 حتى بطوله خارجيه تشرف ماعنده ذا النادي هههههه
ابو جنه
اذا تنازلت المرأه عن اغلى ما تملك وهو جسدها تخسل منها فعل اى شيء ..وايضا نشر الجرائم بشكل علمى حرااام بنص حديث النبي عليه السلام
د محمد ماجد بخش
كانت قابيل وهابيل إخوة فما الذي فرق الأخوة وما الذي دفع الأخ لينال من أخيه في أول عهد الإنسان وفسيح أمله في الحياة .. أدعو الله أن يسوق لهم من يعلمهم ما يصنعون بصنيعهم كما أرسل للمذنب من ولدي آدم غرابا، علهم يفطنون إلى خطأهم ويعدلون عن مسلكهم الذي طرقوه
7UP
الاهلي سبايك
عابر سبيل
اسد

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