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سماع دوي انفجارات في سماء ينبع

Time منذ 18 دقيقة
Views 2012
Comment 2
سماع دوي انفجارات في سماء ينبع

ينبع (صدى):
أفاد شهود عيان، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة ينبع الساحلية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

وأثار صوت الانفجار تساؤلات الأهالي، ولم تصدر أي جهة رسمية أسباب الصوت، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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ينبع
انفجار

أحدث التعليقات

Reem
ماعاد نرتاح والا نرقد نصبح ونمسي بهالصواريخ جعلها ترجع عليهم الخونه الحوثيين
Reem
راحت الملايين في كرشه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
Reem
حي هالوجه يا ريما..والله فعلاً تاثر النساء اكثر ما غير تحرص علئ العيال وندرس فيهم غسلو وعقمو وشيل وحط وماتهنينا يوم تمكنت المراه في كل القطاعات والجهات جت كورونا..

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