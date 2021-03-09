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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 19 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

Reem
ماعاد نرتاح والا نرقد نصبح ونمسي بهالصواريخ جعلها ترجع عليهم الخونه الحوثيين
Reem
راحت الملايين في كرشه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
Reem
حي هالوجه يا ريما..والله فعلاً تاثر النساء اكثر ما غير تحرص علئ العيال وندرس فيهم غسلو وعقمو وشيل وحط وماتهنينا يوم تمكنت المراه في كل القطاعات والجهات جت كورونا..

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