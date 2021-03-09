حجز وزير الداخلية الكويتي السابق في قضية "صندوق الجيش"

خالد الظفيري (صدى):
قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، استمرار حجز وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، حتى يوم الـ 14 من الشهر الجاري، وذلك لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم " صندوق الجيش ".
وأثيرت القضية قبل عام وثلاثة أشهر من قبل وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، حيث قدم بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية نحو 240 مليون دينار، واتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.
يذكر أن الجراح، قد أبدى استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.