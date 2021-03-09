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حجز وزير الداخلية الكويتي السابق في قضية "صندوق الجيش"

Time منذ ساعة
Views 1781
حجز وزير الداخلية الكويتي السابق في قضية "صندوق الجيش"

خالد الظفيري (صدى):
قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، استمرار حجز وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، حتى يوم الـ 14 من الشهر الجاري، وذلك لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم " صندوق الجيش ".

وأثيرت القضية قبل عام وثلاثة أشهر من قبل وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، حيث قدم بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية نحو 240 مليون دينار، واتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.

يذكر أن الجراح، قد أبدى استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

Time واتساب
الكويت
وزير الداخلية الكويتي
قضية صندوق الجيش

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه حرامي غبي ما يعرف خطورة الكهرباء
ابو عمار
فعلا عندنا نقص اعلامي كبير في شرح التطور والتحول في كل شي
ابو عمار
تصرف اهبل وغبي
أبوخالد.أبها.
الواجب أن تكون هناك تعليمات من المصنع لكيفية التعامل مع مثل هذه المواد .. ومافي حكمها .. ويجب أن تكون بخط واضح يستطيع الجميع قراءته وباللغة العربيه .. وأن تكون بشكل ملفت للنظر .. فصحة الناس وسلامتهم تتطلب أن تقوم الجهات المعنية بتكليف الشركات ووكلائهم بمثل هذه التعليمات وإلا .. ماهي فائدة وزارة التجاره وحماية المستهلك.. !!؟؟ وإن ماتقوم به كثير من الشركات .. سواء في المواد الغذائيه .. أو غيرها من الكماليات بكتابة التعليمات والتحذيرات بخط صغير جدا .. جدا .. لهو تحايل على النظام .. ف الواقع أنهم قد كتبوا بعض التعليمات .. ولكن الحقيقة .. أنه لافائدة من كتابتهم لأنها بخط صغير جدا لايمكن قراءته فهم يعلمون مسبقا .. أنه لن يحاسبهم أحدا لأنه لاتوجد جهة رقابية مستقلة .
Reem
احسن ليته احترق في وجهه

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