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بالفيديو..آل الشيخ عن وضعه بعد اجتماعات الترفيه: " أنا شغلتي شغلة مزاج "

Time منذ ساعة
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بالفيديو..آل الشيخ عن وضعه بعد اجتماعات الترفيه: " أنا شغلتي شغلة مزاج "

عادل الحربي (صدى):
وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حالته خلال اجتماعه أمس الأثنين، بطريقة كوميدية.

واستعان آل الشيخ بمشهد قصير من فيلم مصري يظهر خلاله الفنان وحيد سيف، قائلا: " أنا لما بغيب ما بغيبش كده أونطة، أنا بغيب عشان أفنن، عشان أخطط، أنا شغلتي شغلة مزاج يا أستاذ ".

وعلق آل الشيخ على المشهد بقوله: " وضعي بعد اجتماعات اليوم في الترفيه "، حيث احتمع مع عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، وسبقها اجتماع مع مارتينا سترونج، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، واجتماع آخر مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في البنوك وبعض المستثمرين وقد تناولت جميعها التعاون المشترك والممكن بينها للترفيه.

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