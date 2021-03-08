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بالفيديو.. ولد أباه: "السعوديون لا يجيدون التسويق لأنفسهم"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ولد أباه: "السعوديون لا يجيدون التسويق لأنفسهم"

عادل الحربي (صدى):
رأى أستاذ الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة نواكشوط الدكتور عبدالله السيد ولد أباه، أن السعوديين لم يجيدوا التسويق للمملكة وما شهدته من تغيرات خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال ولد أباه خلال برنامج " في الصورة " إن ما شهدته السعودية في السنوات الخمس الأخيرة هو أهم تحول اجتماعي في تاريخها.

وتابع: "اللي يعرف السعودية والتحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة لا يلمس جهد موازي لتفسير هذه التجربة وتمريرها وشرحها، هناك كتاب ومفكرين، لكن التجربة أوسع مدى مما تم شرحه، ما عرفنا نتحدث عن هذه التحديات والتغييرات " .

وأشار ولد أباه إلى أن الملك عبد العزيز -رحمه الله- كان لديه حس استراتيجي قوي، قائلا: " فهم أنه يجب الانتقال من فكرة الإمامة الشرعية إلى فكرة الدولة حتى سماها مملكة، وسمى نفسه ملك فهم أنه يجب أن تكون هناك دولة حديثة، وهذا يدل على حسه الاستراتيجي، وفهم أن التحديث الاجتماعي يقوم على فكرة المواطنة لا الشرعية " .

وأضاف: " الشرعية الدينية كل الدول في العالم العربي قائمة عليها، لكن هناك شرعية المواطنة وشرعية بناء الدولة والحفاظ عليها والتمسك بها ".

وأكد ولد أباه أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هو التجسيد للمدى الإصلاحي التحديثي في الدولة السعودية بتشكيلها الحديث.

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