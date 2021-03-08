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حساب المواطن يحدد طريقة تغيير الحساب البنكي لتلقي الدعم

Time منذ 54 دقيقة
Views 1503
حساب المواطن يحدد طريقة تغيير الحساب البنكي لتلقي الدعم

الرياض (صدى):
قال حساب المواطن أنه بالإمكان تغيير الحساب البنكي بشرط أن يكون باسم المتقدم بالطلب، وسيتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

وأوضح البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه سوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

Time واتساب
الدعم
الحساب البنكي
حساب المواطن

أحدث التعليقات

زائر
ودعجه الله وسلم لي على سالم
اسعد الدلخ
هذا مجنون أو آخذ حبوب بليله ..؟ وجهه احترق وأمره انكشف...راح تلقونه بطواري احد المستشفيات..
و1حد
من امن العقوبة اساء التصرف هذا حال الشركات عندنا قسم بالله قهر تلقى المسئول اججنبي وهو الي يفك ويربط وعارف ان حتى لو اتغرم راح يلقى واسطه بس الشرهه على تجارنا الي مخلين حلالهم بيد الاجنبي يسوي على كيفه وعلى مكتب العمل الي مخلي الحبل ع الغارب
ابو رياض الحربي
نؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وحبيبنا صل الله علية وسلم هو خاتم الأنبياء
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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