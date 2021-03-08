الأعداد السابقة للصحيفة

الحلافي يوضح سر استقالته المفاجأة من النصر

Time منذ ساعة
Views 2511
الحلافي يوضح سر استقالته المفاجأة من النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف سلمان الحلافي، عضو مجلس إدارة النصر، سر استقالته المفاجئة من إدارة النصر، في الوقت الذي يعيش النادي على صفيح ساخن، وسط أنباء عن توالي الاستقالات.

وقال الحلافي، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم الاثنين: "نظرًا لما يتم تداوله حول تقديم عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي النصر باستقالتهم، أود أن أوضح أنني تقدمت باستقالتي بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وذلك لعدد من الأسباب الجوهرية، كما أسأل الله التوفيق والنجاح لنادينا العالمي".

يذكر أن النصر يحتل المركز السابع على لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة، بفارق 5 نقاط فقط خلف المربع الذهبي، المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، الموسم المقبل.

Time واتساب
النصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
سلمان الحلافي

أحدث التعليقات

زائر
ودعجه الله وسلم لي على سالم
اسعد الدلخ
هذا مجنون أو آخذ حبوب بليله ..؟ وجهه احترق وأمره انكشف...راح تلقونه بطواري احد المستشفيات..
و1حد
من امن العقوبة اساء التصرف هذا حال الشركات عندنا قسم بالله قهر تلقى المسئول اججنبي وهو الي يفك ويربط وعارف ان حتى لو اتغرم راح يلقى واسطه بس الشرهه على تجارنا الي مخلين حلالهم بيد الاجنبي يسوي على كيفه وعلى مكتب العمل الي مخلي الحبل ع الغارب
ابو رياض الحربي
نؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وحبيبنا صل الله علية وسلم هو خاتم الأنبياء
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

أخر الأخبار

الكشف عن حملة تجسس إيرانية على شبكات كويتية حساسة
الكشف عن حملة تجسس إيرانية على شبكات كويتية حساسة
Time منذ 9 دقائق Views 1246
تركي العجمة وحديث عن جمهور الاهلي
تركي العجمة وحديث عن جمهور الاهلي
Time منذ 16 دقيقة Views 181
أحمد الفهيد : جمهور الأهلي يُسمى الراقي .. ولا يصح أن يكونوا أدنى من ذلك
أحمد الفهيد : جمهور الأهلي يُسمى الراقي .. ولا يصح أن يكونوا أدنى من ذلك
Time منذ 17 دقيقة Views 178
سلطان الغشيان : إذا كنت رئيس النصر لن أتجاوز تجربة الأمير فيصل بن تركي في 2014
سلطان الغشيان : إذا كنت رئيس النصر لن أتجاوز تجربة الأمير فيصل بن تركي في 2014
Time منذ 17 دقيقة Views 174
بموافقة المقام السامي..تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين بالحج والعمرة
بموافقة المقام السامي..تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين بالحج والعمرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1826
شاهد.. متوسط أسعار الفلل الجديدة بأحياء كاملة المرافق في الرياض
شاهد.. متوسط أسعار الفلل الجديدة بأحياء كاملة المرافق في الرياض
Time منذ 30 دقيقة Views 1652
حساب المواطن يحدد طريقة تغيير الحساب البنكي لتلقي الدعم
حساب المواطن يحدد طريقة تغيير الحساب البنكي لتلقي الدعم
Time منذ 53 دقيقة Views 1492
بالفيديو.. حريق هائل في ناقلة مشتقات بترولية بصبيا
بالفيديو.. حريق هائل في ناقلة مشتقات بترولية بصبيا
Time منذ ساعة Views 1845
شاهد.. لحظة اقتحام سيارة واجهة صيدلية في الرياض
شاهد.. لحظة اقتحام سيارة واجهة صيدلية في الرياض
Time منذ ساعة Views 1679
محمد الناصر : الأندية التي تضررت تحكيمياً مؤخرًا هي التي لم تصدر بيانات
محمد الناصر : الأندية التي تضررت تحكيمياً مؤخرًا هي التي لم تصدر بيانات
Time منذ ساعة Views 292