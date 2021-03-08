الحلافي يوضح سر استقالته المفاجأة من النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف سلمان الحلافي، عضو مجلس إدارة النصر، سر استقالته المفاجئة من إدارة النصر، في الوقت الذي يعيش النادي على صفيح ساخن، وسط أنباء عن توالي الاستقالات.
وقال الحلافي، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم الاثنين: "نظرًا لما يتم تداوله حول تقديم عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي النصر باستقالتهم، أود أن أوضح أنني تقدمت باستقالتي بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وذلك لعدد من الأسباب الجوهرية، كما أسأل الله التوفيق والنجاح لنادينا العالمي".
يذكر أن النصر يحتل المركز السابع على لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة، بفارق 5 نقاط فقط خلف المربع الذهبي، المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، الموسم المقبل.