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شاهد.. رباب المعبي تكشف سر طلبها الحصول على رخصة مأذونة أنكحة

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شاهد.. رباب المعبي تكشف سر طلبها الحصول على رخصة مأذونة أنكحة

عادل الحربي (صدى):
كشفت المحامية رباب المعبي، عن سبب تقدمها بطلب للحصول على رخصة مأذونة أنكحة.

وقالت رباب المعبي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية":" والدي يعمل مأذون شرعي ومعروف في وسط جدة"، مصبفة:"هذه المهنة ترعرعت فيها عشتها ومارستها كابنة هذا الشخص".

 

وأوضحت رباب المعبي:" عندما قال الشيخ عبدالله المنيعي، قال إنه لا مانع فتقدمت بطلب للحصول على الرخصة، إلى جانب أنني محكم تجاري كأول سيدة سعودية تنضم للمركز السعودي للتحكيم التجاري".

 

وتابعت:"المأذونية لا تعتبر  إلا توثيق وتقدمت بطلبي للحصول على رخصة مأذونة أنكحة"، مضيفة:"أتمنى أن ينال القبول لممارسة المهنة".

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رخصة
رباب المعبي
مأذونة أنكحة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
سجل سجل واخرتها الآسيوية صعبة قوية ههههههه مطرود القايلة راع الاحتجاج ههههههه ومطلعهم مايكون وأول من سجل في ملعبهم مايكون لكن في قولة يا حياة الشقا واخر شيء رجع غصباً عنهم كيف مدري ههههههه يا جماعة وناسه صدق حفلة وحمد الله يتمشى في المغرب ويأخذ راتب ضخم ومكافآت وقالب عليهم بعد ههههههه خخخخخ اقول الله لا يحرمنا من النصر نطقطق ونستانس ههههههه
الملل
المنيع كبر سنه وصار اسمه في كل شي في العلماء والبنوك والديوان الملكي واخاف انه صار مايجمع يعني هي بتقعد بين الرجال وتتم الاجراءت بين الاب والعريس او تتم الاجراءت بين ام العريس وام العروسه ترسل الدفتر مع الولد الي الرجال نعوذ بالله من نكسة الفطره
ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله يا جنود الحرمين الشريفين على عدوكم ونصركم وسدد رميكم .. آمين ..
أبو وليد العالمي
تعليقي فني فقط الاعب والنجم حمد الله لا يختلف عليه اثنين وضياع ركلات الجزاء تحدث مع كل النجوم لكن الهجوم على العملاق حمد الله معروف من المحب والمشجع غير المنتقد والذي يهاجم حمد الله بسبب ميول تراجع حمد الله بسبب تراجع كريزمة الفريق كله النصر تراجع بسبب كثير من الظروف والضغوطات منها وأولها كرونا حمد الله عائد الجلاد سيعود حتما وغير كذا حمد الله في ضل نزول مستواه يبقى لاعب خطر وشرس ويخلص لمسات ونزول وصناعة وخذ وهات يفرق عن السومه وعن جوميز بهذه الأسلحة صانع راس حربة وينزل للدفاع وقت الركنيات نعم حمد الله لديه مشاكل ووزن وتحدى الكيان لكن الدعوه رياضة وسيعوووود الجلاد
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. لو تلفخها ام الحوار ، راحت في صعرور عينهاا ..

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