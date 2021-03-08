شاهد.. رباب المعبي تكشف سر طلبها الحصول على رخصة مأذونة أنكحة

عادل الحربي (صدى):
كشفت المحامية رباب المعبي، عن سبب تقدمها بطلب للحصول على رخصة مأذونة أنكحة.
وقالت رباب المعبي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية":" والدي يعمل مأذون شرعي ومعروف في وسط جدة"، مصبفة:"هذه المهنة ترعرعت فيها عشتها ومارستها كابنة هذا الشخص".
وأوضحت رباب المعبي:" عندما قال الشيخ عبدالله المنيعي، قال إنه لا مانع فتقدمت بطلب للحصول على الرخصة، إلى جانب أنني محكم تجاري كأول سيدة سعودية تنضم للمركز السعودي للتحكيم التجاري".
وتابعت:"المأذونية لا تعتبر إلا توثيق وتقدمت بطلبي للحصول على رخصة مأذونة أنكحة"، مضيفة:"أتمنى أن ينال القبول لممارسة المهنة".