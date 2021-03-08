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الكشف عن خليفة فلادان في الأهلي 

Time منذ ساعة
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الكشف عن خليفة فلادان في الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
كشف أسطورة النادي الأهلي السابق يوسف عنبر، عن توليه تدريب الفريق، خلفًا للمدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

 

وقال يوسف عنبر:" تواصلت إدارة النادي الأهلي  معي، في الساعات الماضية، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة"، مصيفا:" اتفقت مع الإدارة الأهلاوية، برئاسة عبدالإله مؤمنة، على كافة التفاصيل".

وأوضح أنه ينتظر فقط، رحيل فلادان، من أجل تولي المنصب، وخدمة الكيان الكبير من جديد، وفقا للزميلة "الرياضية".

وكان فلادان اقترب من الرحيل عن الأهلي، بعد خسارة الفريق، بهدف مقابل ثلاثة أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021

Time واتساب
الأهلي
فلادان ميلويفيتش

أحدث التعليقات

ع. س. ع
سجل سجل واخرتها الآسيوية صعبة قوية ههههههه مطرود القايلة راع الاحتجاج ههههههه ومطلعهم مايكون وأول من سجل في ملعبهم مايكون لكن في قولة يا حياة الشقا واخر شيء رجع غصباً عنهم كيف مدري ههههههه يا جماعة وناسه صدق حفلة وحمد الله يتمشى في المغرب ويأخذ راتب ضخم ومكافآت وقالب عليهم بعد ههههههه خخخخخ اقول الله لا يحرمنا من النصر نطقطق ونستانس ههههههه
الملل
المنيع كبر سنه وصار اسمه في كل شي في العلماء والبنوك والديوان الملكي واخاف انه صار مايجمع يعني هي بتقعد بين الرجال وتتم الاجراءت بين الاب والعريس او تتم الاجراءت بين ام العريس وام العروسه ترسل الدفتر مع الولد الي الرجال نعوذ بالله من نكسة الفطره
ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله يا جنود الحرمين الشريفين على عدوكم ونصركم وسدد رميكم .. آمين ..
أبو وليد العالمي
تعليقي فني فقط الاعب والنجم حمد الله لا يختلف عليه اثنين وضياع ركلات الجزاء تحدث مع كل النجوم لكن الهجوم على العملاق حمد الله معروف من المحب والمشجع غير المنتقد والذي يهاجم حمد الله بسبب ميول تراجع حمد الله بسبب تراجع كريزمة الفريق كله النصر تراجع بسبب كثير من الظروف والضغوطات منها وأولها كرونا حمد الله عائد الجلاد سيعود حتما وغير كذا حمد الله في ضل نزول مستواه يبقى لاعب خطر وشرس ويخلص لمسات ونزول وصناعة وخذ وهات يفرق عن السومه وعن جوميز بهذه الأسلحة صانع راس حربة وينزل للدفاع وقت الركنيات نعم حمد الله لديه مشاكل ووزن وتحدى الكيان لكن الدعوه رياضة وسيعوووود الجلاد
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. لو تلفخها ام الحوار ، راحت في صعرور عينهاا ..

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