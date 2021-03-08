الكشف عن خليفة فلادان في الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
كشف أسطورة النادي الأهلي السابق يوسف عنبر، عن توليه تدريب الفريق، خلفًا للمدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.
وقال يوسف عنبر:" تواصلت إدارة النادي الأهلي معي، في الساعات الماضية، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة"، مصيفا:" اتفقت مع الإدارة الأهلاوية، برئاسة عبدالإله مؤمنة، على كافة التفاصيل".
وأوضح أنه ينتظر فقط، رحيل فلادان، من أجل تولي المنصب، وخدمة الكيان الكبير من جديد، وفقا للزميلة "الرياضية".
وكان فلادان اقترب من الرحيل عن الأهلي، بعد خسارة الفريق، بهدف مقابل ثلاثة أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021