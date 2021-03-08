طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن نادي النصر يقترب من خسارة صفقة عالمية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.
وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الإسباني دييجو كوستا، بات على أعتاب الانضمام رسميًا، إلى بنفيكا البرتغالي.
وأضافت الصحيفة أن بنفيكا، الذي يدربه البرتغالي خورخي خيسوس، والذي سبق له وأن قاد الهلال، قدم عرضًا مغريًا إلى المهاجم الإسباني، لضمه إلى صفوفه، مشيرة إلى أن كوستا، في طريقه إلى قبول العرض، بعد أن فشلت الأندية البرازيلية الراغبة في التعاقد معه، في تلبية طلباته المالية، بالإضافة إلى رفضه الانضمام إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.