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النصر يقترب من خسارة صفقة عالمية جديدة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1562
النصر يقترب من خسارة صفقة عالمية جديدة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن نادي النصر يقترب من خسارة صفقة عالمية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الإسباني دييجو كوستا، بات على أعتاب الانضمام رسميًا، إلى بنفيكا البرتغالي.

وأضافت الصحيفة أن بنفيكا، الذي يدربه البرتغالي خورخي خيسوس، والذي سبق له وأن قاد الهلال، قدم عرضًا مغريًا إلى المهاجم الإسباني، لضمه إلى صفوفه، مشيرة إلى أن كوستا، في طريقه إلى قبول العرض، بعد أن فشلت الأندية البرازيلية الراغبة في التعاقد معه، في تلبية طلباته المالية، بالإضافة إلى رفضه الانضمام إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

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النصر
الهلال
بنفيكا

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الحضر غبااااااااااااء
أبو فارس
حمدالله طبق المثل القائل : (جنت على نفسها براقش) ومثال آخر يقول : (يداك أوكتا وفوك نفخ)
واضح*** وصريح***
وترحل .. صرختي .. وتذبل في وادي لا صدى يوصل .. ولا باقي انين زمان الصمت ياعمر الحزن والشكوه ياخطوه ماغدت تقوى .. على الخطوه على هم السنين .. وترحل صرختي وتذبل.
واضح*** وصريح***
سحب البعير المتعافي المركبة إلى بر الأمان..
مظلوم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا خرجه مسلم في صححيه. ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة  عن النبي ﷺ أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري ، يقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجهما مسلم في صحيحه.

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