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المملكة تمتلك سلاح عسكري فتاك وتحتل مركز متقدم على مستوى العالم

Time منذ ساعة
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المملكة تمتلك سلاح عسكري فتاك وتحتل مركز متقدم على مستوى العالم

الرياض (صدى):
أثبتت القدرات العسكرية للمملكة على مدى السنوات الماضية قدرات كبيرة على كافة المستويات، وبالأخص الدفاع الجوي، والذي نجح في إجهاض محاولات الميليشيات الإرهابية لاستهداف المدنيين جنوب المملكة.

وأوضح تصنيف موقع جلوبال فاير باور المتخصص في التقييم العسكري لعام 2021، أن المملكة تحتل المركز الـ17 من إجمالي 139 دولة، وتمتلك القوات الجوية ترتيبًا متقدمًا على مستوى العالم، حيث تأتي في المركز الـ12 بتشكيلة كبيرة من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام يصل عددها إلى 890 وحدة، حيث حققت المركز التاسع عالميًا من حيث امتلاك الطائرات الهجومية والمقاتلات.

كما تحتل المملكة المركز الـ21 على مستوى القوات الأرضية، كما تأتي في المركز الخامس عالميًا من حيث الدول الأكثر امتلاكًا للمركبات المدرعة، والمركز العاشر عالميًا في المدفعية ذاتية الدفع، وتمتلك المملكة أفضل أنظمة الدفاعات الجوية على مستوى العالم، وهي قادرة على متابعة أي معركة جوية في أي منطقة بالمملكة، حيث يتم تأمين القيادة والسيطرة على جميع وحدات قوات الدفاع الجوي آليًا.

وتمتلك المملكة عددا من الصواريخ متوسطة المدى، أبرزها نظام الباتريوت الأمريكي، والذي أثبت كفاءة عالية كسلاح مضاد للطائرات والصواريخ الباليستية، ونظام الكروتال الفرنسي، والذي يعمل في جميع الأجواء ويبلغ مداه من 5000 متر إلى 8500 متر، بالإضافة إلى نظام الكروتال.

كما أن المملكة لديها مدفعية مزدوجة من عيار 30 مم و35 مم مضاد للطائرات، ومدافع الفولكان من عيار 20 مم مضاد للطائرات، ومدافع عيار 40 مم مضاد للطائرات، ويشمل سـلاح الدفاع الجوي الملكي أيضًا صواريخ مضادة للطائرات على ارتفاع منخفض، وهي تُطلق بواسطة فرد واحد، بالإضافة إلى مجموعة من المدافع والرادارات التي تقوم باكتشاف الأهداف وتتبعها والتعرف عليها ثم الاشتباك معها إذا كانت معادية.

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المملكة
القدرات العسكرية للمملكة
المليشيات الإرهابية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الحضر غبااااااااااااء
أبو فارس
حمدالله طبق المثل القائل : (جنت على نفسها براقش) ومثال آخر يقول : (يداك أوكتا وفوك نفخ)
واضح*** وصريح***
وترحل .. صرختي .. وتذبل في وادي لا صدى يوصل .. ولا باقي انين زمان الصمت ياعمر الحزن والشكوه ياخطوه ماغدت تقوى .. على الخطوه على هم السنين .. وترحل صرختي وتذبل.
واضح*** وصريح***
سحب البعير المتعافي المركبة إلى بر الأمان..
مظلوم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا خرجه مسلم في صححيه. ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة  عن النبي ﷺ أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري ، يقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجهما مسلم في صحيحه.

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