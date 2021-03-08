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سر اجتماع " آل الشيخ " مع خالد البلطان وابنه "الوليد"

Time منذ 46 دقيقة
Views 2574
سر اجتماع " آل الشيخ " مع خالد البلطان وابنه "الوليد"

عادل الحربي (صدى):
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، الإثنين، عن إنشاء أكاديمية للترفيه، مع برامج مخصصة.

 

وقال تركي آل الشيخ:" اجتمعت اليوم مع الأخ عجلان العجلان، ووقعنا مذكرة تعاون بين هيئة الترفيه ومجلس الغرف السعودية، لإنشاء أكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة".

وأضاف:" اجتمعت اليوم بالسيدة مارتينا سترونج القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقشنا في الفرص الترفيهية المتاحة للشركات الأمريكية في السعودية".

وأوضح:"اجتمعت اليوم بإخواني وأخواتي الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والمستثمرين، وناقشنا الفرص المتاحة في القطاع، والتعاون المشترك مع هيئة الترفيه".

 

وتابع:"حضر مع ملاك الشركات في اجتماعات اليوم أخي خالد البلطان وإبنه الوليد، وبما أنه موقوف ومتصدر، فأنا ما تكلمت معاه".

 

 

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خالد البلطان
تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الحضر غبااااااااااااء
أبو فارس
حمدالله طبق المثل القائل : (جنت على نفسها براقش) ومثال آخر يقول : (يداك أوكتا وفوك نفخ)
واضح*** وصريح***
وترحل .. صرختي .. وتذبل في وادي لا صدى يوصل .. ولا باقي انين زمان الصمت ياعمر الحزن والشكوه ياخطوه ماغدت تقوى .. على الخطوه على هم السنين .. وترحل صرختي وتذبل.
واضح*** وصريح***
سحب البعير المتعافي المركبة إلى بر الأمان..
مظلوم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا خرجه مسلم في صححيه. ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة  عن النبي ﷺ أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري ، يقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجهما مسلم في صحيحه.

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