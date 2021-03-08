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بالفيديو.. كوريا الجنوبية: لا رابط بين لقاح ‎أسترازينيكا ووفاة بعض الحالات بكورونا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1550
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بالفيديو.. كوريا الجنوبية: لا رابط بين لقاح ‎أسترازينيكا ووفاة بعض الحالات بكورونا

وكالات (صدى):
أكدت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إنها لم تجد أي صلة بين لقاح فيروس كورونا وعدة حالات وفاة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أمرت بفحص نحو مائة ألف عامل أجنبي إثر ظهور بؤر تفش في مساكن عمال.

جاء ذلك بعد التحقيق في وفاة ثمانية أشخاص يعانون من أمراض أخرى وحدثت لهم مضاعفات بعد تلقيهم لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 لكنهم قالوا إنهم لم يجدوا دليلا على أن جرعات اللقاح كان لها أي دور في ذلك.

وقال جيونج أون-كيونج مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين "خلصنا بصورة مبدئية إلى أنه من الصعب إثبات أي صلة بين تدهور حالاتهم بعد التطعيم وبين وفاتهم".

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كوريا الجنوبية

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رااايق
ماهو شرط ** (لكل أجل كتاب) **
ابوبدر
من الصعب اثبات انه فيه علالة ولكن الاكيد الاكيد انهم كانوا احياء قبل لا ياخذون اللقاح✋
رااايق
حسناً ***
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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