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ترقب لعودة رونالدو قبل مواجهة بورتو

Time منذ 18 دقيقة
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ترقب لعودة رونالدو قبل مواجهة بورتو

وكالات (صدى):
ينتظر جماهير عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الفريق عندما يستضيف الفريق بورتو البرتغالي، الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حصوله على قسط من الراحة مطلع هذا الأسبوع.

ويعتبر رونالدو قوة هجومية ضاربة يمكن ليوفنتوس الاعتماد عليها بشكل كبير في هذه المواجهة التي يتطلع من خلالها تجنب الخروج من دور الستة عشر للموسم الثاني على التوالي.

كان رونالدو قد جلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة أمام لاتسيو، والتي انتهت لصالح يوفنتوس 3-1 ليحافظ فريق السيدة العجوز على موقعه بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي، ولم يشارك إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة بديلا للإسباني موراتا الذي سجل هدفين وقاد الفريق للفوز الثمين على منافس عنيد، وكتب رونالدو على "انستجرام" : "فوز رائع ! لنواصل مسيرتنا يا رفاق".

ويمثل الفوز على لاتسيو دفعة معنوية رائعة ليوفنتوس قبل المواجهة الحاسمة مع بورتو الذي حقق الفوز 2-1 على ملعبه ذهاباً، ويحتاج يوفنتوس للفوز بهدف نظيف أو الفوز بأي نتيجة أخرى بفارق هدفين ليحسم لصالحه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وعلق أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة لاتسيو قائلا بأنه "راحة كان مخطط لها"، وقد أعاد ذلك إلى الجماهير ذكريات جيدة.

يجدر الإشارة إلى أن رونالدو صاحب الـ36 عاماً صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفاً، كما سجل أربعة أهداف خلال خميس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، معززاً رقمه القياسي حيث رفع رصيده في سجل مشاركاته بالبطولة إلى 134 هدفاً.

Time واتساب
يوفنتوس
بورتو
رونالدو

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رااايق
ماهو شرط ** (لكل أجل كتاب) **
ابوبدر
من الصعب اثبات انه فيه علالة ولكن الاكيد الاكيد انهم كانوا احياء قبل لا ياخذون اللقاح✋
رااايق
حسناً ***
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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