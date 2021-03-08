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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 23.29 نقطة ليقفل عند مستوى 9374.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة عناية، وأميانتيت، ومجموعة فتيحي، وأمانة للتأمين، وإم آي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والعقارية، وتبوك الزراعية، وبي سي آي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.21%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وكيمانول، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، وأنابيب، والجوف، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 206.99 نقاط ليقفل عند مستوى 25805.04 نقاط، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 275 ألف سهم تقاسمتها 1154 صفقة.

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أحدث التعليقات

ناقد
والله شبابنا فيهم الخير ولكن وقعوا ضحية تستر الخونة من السعوديين والمتجنسين على الأجانب وتمكينهم وتهميش السعودي وعدم قبوله .. لأن الأعمال للأجانب والسعودي المتستر مجرد سروال يستر واقع الأجنبي المخالف عن عين النظام ... كما وقعوا ضحية سيطرة الأجانب الكاملة على السوق ودعمهم لبعضهم وتآمرهم ومحاربتهم شبابنا علنا في ظل أنظمة الوزارات المعنية الهشة متابعة وصرامة وتجديدا
ع. س. ع
زي ما بكاكم مايكون واخرجكم من الآسيوية صعبة قوية 😡
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
ما يحتاج تعرف اسمي
محد يبغاه على أية حال لاعب شحاذ
السامر
الله لا يشفيه ولا يعافيه

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