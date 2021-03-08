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كهربا يسعى للعودة إلى دوري المحترفين

Time منذ 23 دقيقة
Views 1553
كهربا يسعى للعودة إلى دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية مصرية، اليوم الاثنين، أن الدولي المصري، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري، من الممكن أن يعود إلى دوري المحترفين، بعدما خاض تجربة احترافية مميزة في صفوف الاتحاد، نجح في تحقيق بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وكأس ولي العهد.

وذكرت التقارير، أن وكيل كهربا يبحث له عن عرضا خارجيا في دوري المحترفين بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الأهلي، بيتسو موسيماني؛ حيث عرضه على ناديي النصر والاتحاد، من أجل الانضمام إلى أحدهما خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ومن الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد وقع غرامة مالية على كهربا قيمتها 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.

 

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الاتحاد
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دوري المحترفين
كهربا

أحدث التعليقات

ناقد
والله شبابنا فيهم الخير ولكن وقعوا ضحية تستر الخونة من السعوديين والمتجنسين على الأجانب وتمكينهم وتهميش السعودي وعدم قبوله .. لأن الأعمال للأجانب والسعودي المتستر مجرد سروال يستر واقع الأجنبي المخالف عن عين النظام ... كما وقعوا ضحية سيطرة الأجانب الكاملة على السوق ودعمهم لبعضهم وتآمرهم ومحاربتهم شبابنا علنا في ظل أنظمة الوزارات المعنية الهشة متابعة وصرامة وتجديدا
ع. س. ع
زي ما بكاكم مايكون واخرجكم من الآسيوية صعبة قوية 😡
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
ما يحتاج تعرف اسمي
محد يبغاه على أية حال لاعب شحاذ
السامر
الله لا يشفيه ولا يعافيه

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