كهربا يسعى للعودة إلى دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية مصرية، اليوم الاثنين، أن الدولي المصري، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري، من الممكن أن يعود إلى دوري المحترفين، بعدما خاض تجربة احترافية مميزة في صفوف الاتحاد، نجح في تحقيق بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وكأس ولي العهد.
وذكرت التقارير، أن وكيل كهربا يبحث له عن عرضا خارجيا في دوري المحترفين بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الأهلي، بيتسو موسيماني؛ حيث عرضه على ناديي النصر والاتحاد، من أجل الانضمام إلى أحدهما خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ومن الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد وقع غرامة مالية على كهربا قيمتها 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.