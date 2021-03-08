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إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

Time منذ 33 دقيقة
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إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

دمشق (صدى):
أعلنت ‏الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان الرئاسة السورية: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وتابع البيان: "الرئيس الأسد والسيدة أسماء، وإذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفايروس، يدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".

 

Time واتساب
سوريا
بشار الأسد
أسماء الأسد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ناقد
والله شبابنا فيهم الخير ولكن وقعوا ضحية تستر الخونة من السعوديين والمتجنسين على الأجانب وتمكينهم وتهميش السعودي وعدم قبوله .. لأن الأعمال للأجانب والسعودي المتستر مجرد سروال يستر واقع الأجنبي المخالف عن عين النظام ... كما وقعوا ضحية سيطرة الأجانب الكاملة على السوق ودعمهم لبعضهم وتآمرهم ومحاربتهم شبابنا علنا في ظل أنظمة الوزارات المعنية الهشة متابعة وصرامة وتجديدا
ع. س. ع
زي ما بكاكم مايكون واخرجكم من الآسيوية صعبة قوية 😡
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
ما يحتاج تعرف اسمي
محد يبغاه على أية حال لاعب شحاذ
السامر
الله لا يشفيه ولا يعافيه

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