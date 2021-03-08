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الشؤون الإسلامية تغلق 8 مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق

Time منذ 28 دقيقة
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الشؤون الإسلامية تغلق 8 مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثمانية مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 29 يوماً 236 مسجداً فُتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ستة في منطقة الرياض ، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك .

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد: مسجدان بمنطقة تبوك، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933 .

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ناقد
والله شبابنا فيهم الخير ولكن وقعوا ضحية تستر الخونة من السعوديين والمتجنسين على الأجانب وتمكينهم وتهميش السعودي وعدم قبوله .. لأن الأعمال للأجانب والسعودي المتستر مجرد سروال يستر واقع الأجنبي المخالف عن عين النظام ... كما وقعوا ضحية سيطرة الأجانب الكاملة على السوق ودعمهم لبعضهم وتآمرهم ومحاربتهم شبابنا علنا في ظل أنظمة الوزارات المعنية الهشة متابعة وصرامة وتجديدا
ع. س. ع
زي ما بكاكم مايكون واخرجكم من الآسيوية صعبة قوية 😡
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
ما يحتاج تعرف اسمي
محد يبغاه على أية حال لاعب شحاذ
السامر
الله لا يشفيه ولا يعافيه

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