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المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

Time منذ ساعة
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المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

نايف السالم (صدى):
تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عددًا من مشروعاتها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وقد انتهت الشركة مؤخرًا من أعمال المرحلة الثالثة بتنفيذها شبكات وتوصيلات مياه في أحياء متفرقة من محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بأطوال تجاوزت (28) كم، وتنفيذ (331) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من (2000) عميل في أحياء الزاهر، والبدع، ومشرف، والسلمية، والمنيفية، والسهباء، والورود، والنهضة.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع تبلغ تكلفته أكثر من (9) ملايين ريال، ويهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.

Time واتساب
شركة المياه الوطنية
محافظة الخرج

أحدث التعليقات

ناقد
والله شبابنا فيهم الخير ولكن وقعوا ضحية تستر الخونة من السعوديين والمتجنسين على الأجانب وتمكينهم وتهميش السعودي وعدم قبوله .. لأن الأعمال للأجانب والسعودي المتستر مجرد سروال يستر واقع الأجنبي المخالف عن عين النظام ... كما وقعوا ضحية سيطرة الأجانب الكاملة على السوق ودعمهم لبعضهم وتآمرهم ومحاربتهم شبابنا علنا في ظل أنظمة الوزارات المعنية الهشة متابعة وصرامة وتجديدا
ع. س. ع
زي ما بكاكم مايكون واخرجكم من الآسيوية صعبة قوية 😡
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
ما يحتاج تعرف اسمي
محد يبغاه على أية حال لاعب شحاذ
السامر
الله لا يشفيه ولا يعافيه

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