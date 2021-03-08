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الانضباط ترفض احتجاج الشباب بشأن مشاركة نواف بوشل في لقاء الفتح
منذ 35 دقيقة
1690
ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، عن رفضها احتجاج نادي الشباب بشأن مشاركة نواف بوشل لاعب الفتح في الجولة 19 من الدوري.
وأشارت لجنة الانضباط إلى أنه ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت بين الفريقين.
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لجنة الانضباط
الشباب
الفتح
اتحاد كرة القدم
أحدث التعليقات
أبوخالد.أبها.
والسارق والسارقة .. فاقطعوا أيديهما .
د محمد ماجد بخش
THE END "مستريح ومستراح منه"
أبوخالد.أبها.
ليه متفاجأه ياشاطره ...!!!؟؟؟ إنتي فاكره نفسك في وسط ناس عاديين .. أو ملائكه ..!!؟؟ يابابا .. إنتي عايشه في وسط العفن الفني .. مكان إلتقاء صناعة الفساد وترويجه .. بإسم الفن وانتي تصبي على النار زيت لما تروحي لهم وتلبسي ملابسك القصيره .. إنتي وأمثالك غذاء لهم ولصناعتهم .. في نشر الفساد تماما .. مثل السرطان .. يتغذى على السكر علشان كذا .. يقول الأطباء للي عنده سرطان .. توقف عن السكر علشان السرطان يموت ولو أنتي والفنانات الثانيات .. بطلتم تروحوا لهذولي صناع الفساد .. أكيد حيوقف سوقهم بعدين .. أحب أقول لك .. ولكل من سار على دربك الخاطئ.. إنو إذا إنتي مسلمه .. دينك يحرم عليكي اللي بتعمليه .. لأنك ماشيه في طريق خطأ .. خطأ .
نبيل
باذن الواحد الاحد اننا نشوف تصرف سريع من وزارة العمل لمثل هذي المشكله وغيرها المشابه لها
د محمد ماجد بخش
لم تخدعني دراسة الكيمياء فلقد تنبهت عام 1404 لشيء ما غير مفهوم تماما في عقول اساتذتي ذلك الوقت ومنهم صاحب الدور الملهم الذي فتح أمامي الكتاب المرجع وقال لا يوجد هنا جواب على أسئلتك كان رجل علم ورئيس القسم والأول فيه وعليه
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