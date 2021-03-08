فتاة روسية تكشف تفاصيل تقدمها بطلب الزواج من الرئيس بوتين

موسكو (صدى):
تقدمت فتاة يوليا شيلوفا، من مدينة إيفانوفو الروسية، بطلب الزواج من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لتلك المدينة في العام الماضي.
وقالت يوليا : ” لم يتصل بي (بوتين)، حظيت بالعديد من المعجبين بعدها، ولم يستطع أي منهم الفوز بقلبها ".
وأعربت يوليا شيلوفا عن إعجابها بالرئيس بوتين مشيرة إلى أنه قوي الإرادة، وحازم، وقوي الشخصية.
وفي العام الماضي، تقدمت الفتاة إلى الرئيس بوتين، خلال رحلة عمل إلى إيفانوفو، وأثناء زيارته لبعض الأماكن، وأعطته صورتين لنفسها مع رقم هاتفها ومعلومات موجزة عنها.