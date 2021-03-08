الإعلان عن التدابير الوقائية في المراكز والصالات الرياضية

نواف السالم (صدى):
كشفت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، عن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تم فرضها على المراكز والصالات الرياضية من أجل بيئة رياضية آمنة.
وقالت وزارة الرياضة: «نحرص على أن نعود بحذر.. لذلك طبقنا كل التدابير الوقائية في المراكز والصالات الرياضية.. نتعاون مانتهاون»، فيما حددت التدابير الوقائية المتخذة في المراكز والصالات الرياضية بإلزام مرتاديها بإتباع الإجراءات التالية: اشتراط تفعيل تطبيق توكلنا، إنشاء نقاط تجمع في كل منشأة.
وتشمل التدابير: إلغاء أجهزة البصمة، تقليل الطاقة الاستيعابية للمنشآة وفقًا للحسبة التالية (مساحة المكان ÷ 9، توفير أنظمة للحجز عند الدخول للمنشأة، تعقيم الأسطح البيئية كل ساعتين، وضع علامات التباعد والمطهرات في الممرات، استخدام الأكواب ذات الاستخدام الواحد عند برادات المياه، اقتصار استخدام الساونا والبخار والجاكوزي على شخص واحد فقط.
وتضم تخصيص عامل نظافة لدورات المياه، وجود سجل بأوقات التنظيف والتعقيم، قياس درجة حرارة العملاء إذا تعطل تطبيق توكلنا، عدم دخول من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية، الإبلاغ عن المخالفات عبر موقع وزارة الرياضة.