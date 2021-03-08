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بالفيديو.. «المنيع»‏ يوضح حكم من أقسم على زوجته بألا يعيدها حتى إذا رجع المطر إلى السماء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «المنيع»‏ يوضح حكم من أقسم على زوجته بألا يعيدها حتى إذا رجع المطر إلى السماء

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، حكم من أقسم على زوجته بألا يعيدها حتى إذا رجع المطر إلى السماء ثم قام بردها.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه لعله يقصد بلا أرجعها بألا يعيد الزواج منها مرة ثانية فإذا أراد أن يرجعها بزواج جديد فله ذلك ويمين له كفارة به إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

وفي السياق نفسه، أشار "المنيع" إلى أنه له الحق أن يرجعها إذا لم تكن خرجت من عدتها وإذا لم يكن طلاقه منها طلاق بينونة كبرى.

Time واتساب
طلاق
عبدالله المنيع
يستفتونك

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
والسارق والسارقة .. فاقطعوا أيديهما .
د محمد ماجد بخش
THE END "مستريح ومستراح منه"
أبوخالد.أبها.
ليه متفاجأه ياشاطره ...!!!؟؟؟ إنتي فاكره نفسك في وسط ناس عاديين .. أو ملائكه ..!!؟؟ يابابا .. إنتي عايشه في وسط العفن الفني .. مكان إلتقاء صناعة الفساد وترويجه .. بإسم الفن وانتي تصبي على النار زيت لما تروحي لهم وتلبسي ملابسك القصيره .. إنتي وأمثالك غذاء لهم ولصناعتهم .. في نشر الفساد تماما .. مثل السرطان .. يتغذى على السكر علشان كذا .. يقول الأطباء للي عنده سرطان .. توقف عن السكر علشان السرطان يموت ولو أنتي والفنانات الثانيات .. بطلتم تروحوا لهذولي صناع الفساد .. أكيد حيوقف سوقهم بعدين .. أحب أقول لك .. ولكل من سار على دربك الخاطئ.. إنو إذا إنتي مسلمه .. دينك يحرم عليكي اللي بتعمليه .. لأنك ماشيه في طريق خطأ .. خطأ .
نبيل
باذن الواحد الاحد اننا نشوف تصرف سريع من وزارة العمل لمثل هذي المشكله وغيرها المشابه لها
د محمد ماجد بخش
لم تخدعني دراسة الكيمياء فلقد تنبهت عام 1404 لشيء ما غير مفهوم تماما في عقول اساتذتي ذلك الوقت ومنهم صاحب الدور الملهم الذي فتح أمامي الكتاب المرجع وقال لا يوجد هنا جواب على أسئلتك كان رجل علم ورئيس القسم والأول فيه وعليه

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