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بنك التنمية الاجتماعية يقدم 13 مليار ريال للمساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والتنموية

Time منذ 3 ساعات
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بنك التنمية الاجتماعية يقدم 13 مليار ريال للمساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والتنموية

الرياض (صدى):
احتفى بنك التنمية الاجتماعية بيوم المرأة العالمي، وهو يوم مخصص لتكريم إنجازات النساء عبر التاريخ، واستعراض ما ساهمن به من نجاحات في جميع المجالات.

وأكد البنك أنه يولي المرأة اهتمامه الكبير، الذي ينبثق من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة وما تقوم به من مبادرات لزيادة إسهامات المرأة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على العمل فضلاً عن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاعات.

وبهذه المناسبة، استعرض البنك الدور الذي يلعبه في دعم المرأة السعودية من خلال ما يقدمه من برامج وخدمات ومبادرات مالية وغير مالية بهدف تحقيق غايات البنك وتوجهاته في برامج الحماية الاجتماعية والاكتفاء والإنتاج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق الشمول المالي والاجتماعي.

وقدم البنك الدعم والتمكين للمرأة السعودية عبر عدداً من البرامج والخدمات، حيث فاق تمويل البنك للسيدات 13 مليار ريال، لأكثر من 300 ألف سيدة، تلك الأرقام التي حققها البنك في دعم المرأة أسهمت في نمو عدد المستفيدات 400% خلال ثلاثة أعوام الماضية، ليواصل البنك تحقيق النجاحات والإنجازات في مجال تعزيز دورها التنموي.

ولم يقتصر دعم البنك للمرأة على التمويل والإقراض بل شمل تقديم الخدمات غير المالية كخدمات الاحتضان والتدريب وبناء القدرات، من خلال إدارة التمكين والتنمية وحاضنات الأعمال والمنتجات ومركز دلني للأعمال وكذلك بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة، ليبلغ عدد المستفيدات من هذه البرامج 60 ألف مستفيدة في جميع مناطق المملكة.

وتأتي هذه الجهود في ظل تقديم الدعم والتمكين للمرأة واستثمار قدراتها وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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سوق العمل
بنك التنمية الاجتماعية
دعم المرأة السعودية

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
والسارق والسارقة .. فاقطعوا أيديهما .
د محمد ماجد بخش
THE END "مستريح ومستراح منه"
أبوخالد.أبها.
ليه متفاجأه ياشاطره ...!!!؟؟؟ إنتي فاكره نفسك في وسط ناس عاديين .. أو ملائكه ..!!؟؟ يابابا .. إنتي عايشه في وسط العفن الفني .. مكان إلتقاء صناعة الفساد وترويجه .. بإسم الفن وانتي تصبي على النار زيت لما تروحي لهم وتلبسي ملابسك القصيره .. إنتي وأمثالك غذاء لهم ولصناعتهم .. في نشر الفساد تماما .. مثل السرطان .. يتغذى على السكر علشان كذا .. يقول الأطباء للي عنده سرطان .. توقف عن السكر علشان السرطان يموت ولو أنتي والفنانات الثانيات .. بطلتم تروحوا لهذولي صناع الفساد .. أكيد حيوقف سوقهم بعدين .. أحب أقول لك .. ولكل من سار على دربك الخاطئ.. إنو إذا إنتي مسلمه .. دينك يحرم عليكي اللي بتعمليه .. لأنك ماشيه في طريق خطأ .. خطأ .
نبيل
باذن الواحد الاحد اننا نشوف تصرف سريع من وزارة العمل لمثل هذي المشكله وغيرها المشابه لها
د محمد ماجد بخش
لم تخدعني دراسة الكيمياء فلقد تنبهت عام 1404 لشيء ما غير مفهوم تماما في عقول اساتذتي ذلك الوقت ومنهم صاحب الدور الملهم الذي فتح أمامي الكتاب المرجع وقال لا يوجد هنا جواب على أسئلتك كان رجل علم ورئيس القسم والأول فيه وعليه

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