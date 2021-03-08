الأعداد السابقة للصحيفة

الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة

Time منذ 7 دقائق
Views 1233
الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع في درجة الحرارة يتراوح من"4" ل"7"°C من يوم غد "الثلاثاء"، عما هي عليه حالياً على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أن الأجواء ستكون يوم غد حار نهاراً ومن لطيف إلى بارد ليلاً حتى الجمعة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، أما مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان فيكون الجو حار نهارًا إلى معتدل ليلاً

وتوقع أن يطرأ انخفاض في الحرارة من"6" ل "9"°C على الشمالية والوسطى والشرقية مع بقاء الحرارة كما هي على مكة والمدينة وجازان مع رياح مثيرة للأتربة والغبار واحتمال تشكل عاصفة ترابية، وقد يسبق ذلك أمطار معظمها خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم وشرقها تمتد إلى المنطقة الشرقية وعسير.

Time واتساب
مكة المكرمة
جازان
عسير
المدينة المنورة
المنطقة الشرقية
عبدالعزيز الحصيني

أحدث التعليقات

faeiz1122
ولاحسيب ولا رقيب الله يكون بعونهم وبعون كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ومسؤول ساكت عن الحق وهو بيده القرار
عمر
التعليقات اللي يقولون شباب البلد لاهين ب السناب والموضه شباينا وانت صادق مافيه احد يعطيهم حقهم من عمل وثقه زي الأجانب وقد مانقدم على وضايف مافيه قبول عكس الاجنبي معزز ومكرم ببلدنا واحنا عااااطلين ولا حياة لمن تنادي.
ابو ناصر
هذا شئن داخلي لدولة الكويتة الشقيقة يا السدحان لا تتدخل في شئنهم دولتهم ابخص خل رئيك لك لا تفقد جمهورك في الكويت
خالد
شكلها مجربته قبل الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

أخر الأخبار

الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة
الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة
Time منذ 7 دقائق Views 1233
إلهام الفضالة تظهر بإطلالة جديدة غيرت ملامحها
إلهام الفضالة تظهر بإطلالة جديدة غيرت ملامحها
Time منذ 12 دقيقة Views 312
بالفيديو.. فنانة تدفع ملاك الكويتية لترك الأستوديو عند نطق اسمها
بالفيديو.. فنانة تدفع ملاك الكويتية لترك الأستوديو عند نطق اسمها
Time منذ 17 دقيقة Views 436
بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا
بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1442
كل معاني الأمس الجميل في حضورك يا شمعة البيت
كل معاني الأمس الجميل في حضورك يا شمعة البيت
Time منذ 27 دقيقة Views 679
تدليك أصابع اليد للتخلص من التوتر
تدليك أصابع اليد للتخلص من التوتر
Time منذ 32 دقيقة Views 1307
نزاهة: رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة
نزاهة: رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة
Time منذ 37 دقيقة Views 1696
ابنة أصالة تثير الجدل بفيديو رومانسي
ابنة أصالة تثير الجدل بفيديو رومانسي
Time منذ 42 دقيقة Views 762
تنظيم إجازات الوزراء ومَن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة
تنظيم إجازات الوزراء ومَن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة
Time منذ 47 دقيقة Views 1780
مدى أحقية الموظف للبدلات أثناء الإجازة السنوية
مدى أحقية الموظف للبدلات أثناء الإجازة السنوية
Time منذ 52 دقيقة Views 1791