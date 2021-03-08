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بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1442
بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا

الرياض (صدى):
كشفت أخصائية طب الطوارئ الدكتورة إيمان عبدالعظيم، عن موقفاً مؤثراً لن تنساه خلال مشاركتها في علاج ونقل مصابي كورونا، فيما أكدت على فخرها الشديد من ردود الأفعال على مشاركتها في نقل المرضى وقيادة سيارة الإسعاف بنفسها، خاصة بعد انتشار فيديو لها.

وقالت أخصائية الطوارئ في لقائها ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن أكثر المواقف التي لن تنساها، حينما كلفت بنقل مريض من مستشفى لآخر، وجهزت سيارة الإسعاف ووضعتها بجوار قسم الإنعاش ونزلت لإحضار المريض.

وأشارت إلى أنها بعد نزولها من السيارة سمعت صوت إنذار عن وجود حالة تحتاج لإنعاش قلب رئوي، وعرفت أنها للمريض المكلفة بنقله والذي فارق الحياة بعدما فشلوا في إنقاذه، لافتة إلى أنها تأثرت برؤية إنسان فارق الحياة كانت مكلفة بنقله لمكان آخر من أجل إنقاذ حياته.

 

Time واتساب
كورونا
أخصائية طوارئ

أحدث التعليقات

faeiz1122
ولاحسيب ولا رقيب الله يكون بعونهم وبعون كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ومسؤول ساكت عن الحق وهو بيده القرار
عمر
التعليقات اللي يقولون شباب البلد لاهين ب السناب والموضه شباينا وانت صادق مافيه احد يعطيهم حقهم من عمل وثقه زي الأجانب وقد مانقدم على وضايف مافيه قبول عكس الاجنبي معزز ومكرم ببلدنا واحنا عااااطلين ولا حياة لمن تنادي.
ابو ناصر
هذا شئن داخلي لدولة الكويتة الشقيقة يا السدحان لا تتدخل في شئنهم دولتهم ابخص خل رئيك لك لا تفقد جمهورك في الكويت
خالد
شكلها مجربته قبل الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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