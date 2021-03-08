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محمد صلاح يخطر ليفربول برغبته في الرحيل وهذا الفريق الأقرب لوجهته

Time منذ ساعة
Views 2174
محمد صلاح يخطر ليفربول برغبته في الرحيل وهذا الفريق الأقرب لوجهته

ماجد محمد (صدى):
أخطر المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت وسائل إعلامية إنجليزية أن عقد محمد صلاح مع نادى ليفربول ينتهي في شهر يوينو 2023 اى أنه لا يحق له الرحيل دون موافقة النادي الإنجليزي، خاصة أنه يتقاضى ما يقرب من 230 ألف إسترلينى أسبوعيا.

وأشارت إلى أن محمد صلاح حريص على مغادرة نادى ليفربول الصيف المقبل، وفى الغالب سينتقل لأحد قطبي الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة حيث يتجه الدولي المصري صوب الدوري الإسباني.

 

Time واتساب
ريال مدريد
برشلونة
ليفربول
صلاح
محمد صلاح

أحدث التعليقات

faeiz1122
ولاحسيب ولا رقيب الله يكون بعونهم وبعون كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ومسؤول ساكت عن الحق وهو بيده القرار
عمر
التعليقات اللي يقولون شباب البلد لاهين ب السناب والموضه شباينا وانت صادق مافيه احد يعطيهم حقهم من عمل وثقه زي الأجانب وقد مانقدم على وضايف مافيه قبول عكس الاجنبي معزز ومكرم ببلدنا واحنا عااااطلين ولا حياة لمن تنادي.
ابو ناصر
هذا شئن داخلي لدولة الكويتة الشقيقة يا السدحان لا تتدخل في شئنهم دولتهم ابخص خل رئيك لك لا تفقد جمهورك في الكويت
خالد
شكلها مجربته قبل الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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