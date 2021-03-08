محمد صلاح يخطر ليفربول برغبته في الرحيل وهذا الفريق الأقرب لوجهته

ماجد محمد (صدى):
أخطر المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت وسائل إعلامية إنجليزية أن عقد محمد صلاح مع نادى ليفربول ينتهي في شهر يوينو 2023 اى أنه لا يحق له الرحيل دون موافقة النادي الإنجليزي، خاصة أنه يتقاضى ما يقرب من 230 ألف إسترلينى أسبوعيا.
وأشارت إلى أن محمد صلاح حريص على مغادرة نادى ليفربول الصيف المقبل، وفى الغالب سينتقل لأحد قطبي الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة حيث يتجه الدولي المصري صوب الدوري الإسباني.