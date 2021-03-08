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وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون

Time منذ ساعة
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وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، في سجون المناطق كافة، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي مع كُتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مُكلف بالسجن.

وبينت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتم سابقاً من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية إلكترونياً من خلال الاتصال المرئي.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة في السجون، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية بشكل إلكتروني وبكل يسر وسهولة وسرعة.

وأكدت وزارة العدل أنه سيتم الاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية والتقنية بهذا الخصوص مع المديرية العامة للسجون، لتعميم الخدمة على باقي السجون في المملكة.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

Time واتساب
وزارة العدل
السجون
المديرية العامة للسجون
الوكالة الإلكترونية

أحدث التعليقات

faeiz1122
ولاحسيب ولا رقيب الله يكون بعونهم وبعون كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ومسؤول ساكت عن الحق وهو بيده القرار
عمر
التعليقات اللي يقولون شباب البلد لاهين ب السناب والموضه شباينا وانت صادق مافيه احد يعطيهم حقهم من عمل وثقه زي الأجانب وقد مانقدم على وضايف مافيه قبول عكس الاجنبي معزز ومكرم ببلدنا واحنا عااااطلين ولا حياة لمن تنادي.
ابو ناصر
هذا شئن داخلي لدولة الكويتة الشقيقة يا السدحان لا تتدخل في شئنهم دولتهم ابخص خل رئيك لك لا تفقد جمهورك في الكويت
خالد
شكلها مجربته قبل الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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