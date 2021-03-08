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شركة شهيرة تخير موظفيها السعوديين بين "عقد جديد" بمميزات أقل أو "التسريح"

Time منذ ساعة
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شركة شهيرة تخير موظفيها السعوديين بين "عقد جديد" بمميزات أقل أو "التسريح"

الرياض (صدى):
تعرضت شركة شهيرة متخصصة في التجارة الإلكترونية بالمملكة لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريحها لعدد كبير من مناديب التوصيل السعوديين.

وقال أحد المناديب السعوديين العاملين في إيصال الإرساليات للعملاء بالشركة، إن إدارة الشركة اوقفته وعدد من زملاءه عن العمل وطالبتهم بعمل إخلاء طرف، والتوقيع على عقد جديد.

وأضاف أن السعوديين يشكلون نسبة 10% فقط في الشركة، والعقد الجديد الذي تريد الشركة أن يوقعوا عليه، خفض العديد من الامتيازات والحوافز والبدلات التي يحصلون عليها، وجعل العقد مشابه لعقد الوافدين الذين يعملون بالشركة.

وتفاعلا مع شكوى المناديب، شن ناشطون هجوما على الشركة وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة ووضع حد لتجاوزات الشركة مع الموظفين السعوديين بها.

 

Time واتساب
وظائف
مواقع التواصل الاجتماعي
التوطين
شركات التجارة الإلكترونية

أحدث التعليقات

faeiz1122
ولاحسيب ولا رقيب الله يكون بعونهم وبعون كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ومسؤول ساكت عن الحق وهو بيده القرار
عمر
التعليقات اللي يقولون شباب البلد لاهين ب السناب والموضه شباينا وانت صادق مافيه احد يعطيهم حقهم من عمل وثقه زي الأجانب وقد مانقدم على وضايف مافيه قبول عكس الاجنبي معزز ومكرم ببلدنا واحنا عااااطلين ولا حياة لمن تنادي.
ابو ناصر
هذا شئن داخلي لدولة الكويتة الشقيقة يا السدحان لا تتدخل في شئنهم دولتهم ابخص خل رئيك لك لا تفقد جمهورك في الكويت
خالد
شكلها مجربته قبل الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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