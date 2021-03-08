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الإمارات تدين الاعتداءات التخريبية لاستهداف خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1284
الإمارات تدين الاعتداءات التخريبية لاستهداف خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين بالاعتداءات التخريبية التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، واستهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، حاثة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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المنطقة الشرقية
أرامكو
دولة الإمارات
ميناء رأس تنورة

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

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