الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. هاتف سامسونج "Galaxy A52" يخطف الأنظار

Time منذ ساعة
Views 2062
بالصور.. هاتف سامسونج "Galaxy A52" يخطف الأنظار

وكالات (صدى):
تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن هاتف ”Galaxy A52″، الذي تم تسريب مواصفاته التفصيلية قبل الإطلاق الرسمي؛ حيث سينطلق بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.

وسيكون أول إصدار من هواتف سامسونج المتوسطة يُعتمد بمعايير مقاومة الماء منذُ عام 2017، وذلك بعد أن قدمت إصدارتها من سلسلة هواتف ”Galaxy A“ خلال الفترة الماضية دون أي دعم لمعايير مقاومة الماء.

ويعد هاتف ”Galaxy A52" بشاشة 6.5 بوصة بتصميم “ Infinity-O“، تدعم معدل تحديث 90 هيرتز (120 هيرتز لمتغير 5G) للحصول على تجربة أكثر سلاسة خلال التمرير، والألعاب، التي يجب أن تحدث فرقا كاملا في تجربة المشاهدة، كما يحتوى الهاتف على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

وزودت الشركة الهاتف القادم بواسطة معالج ”Snapdragon 720G“، ونظام تشغيل Android 11″"، وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام، وسيأتي الهاتف مزودا ببطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، ودعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

 

Time واتساب
سامسونج
هواتف
Galaxy A52

أحدث التعليقات

faeiz1122
ولاحسيب ولا رقيب الله يكون بعونهم وبعون كل مظلوم ويعاقب كل ظالم ومسؤول ساكت عن الحق وهو بيده القرار
عمر
التعليقات اللي يقولون شباب البلد لاهين ب السناب والموضه شباينا وانت صادق مافيه احد يعطيهم حقهم من عمل وثقه زي الأجانب وقد مانقدم على وضايف مافيه قبول عكس الاجنبي معزز ومكرم ببلدنا واحنا عااااطلين ولا حياة لمن تنادي.
ابو ناصر
هذا شئن داخلي لدولة الكويتة الشقيقة يا السدحان لا تتدخل في شئنهم دولتهم ابخص خل رئيك لك لا تفقد جمهورك في الكويت
خالد
شكلها مجربته قبل الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

أخر الأخبار

الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة
الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة
Time منذ 6 دقائق Views 1220
إلهام الفضالة تظهر بإطلالة جديدة غيرت ملامحها
إلهام الفضالة تظهر بإطلالة جديدة غيرت ملامحها
Time منذ 11 دقيقة Views 308
بالفيديو.. فنانة تدفع ملاك الكويتية لترك الأستوديو عند نطق اسمها
بالفيديو.. فنانة تدفع ملاك الكويتية لترك الأستوديو عند نطق اسمها
Time منذ 16 دقيقة Views 422
بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا
بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا
Time منذ 21 دقيقة Views 1408
كل معاني الأمس الجميل في حضورك يا شمعة البيت
كل معاني الأمس الجميل في حضورك يا شمعة البيت
Time منذ 26 دقيقة Views 660
تدليك أصابع اليد للتخلص من التوتر
تدليك أصابع اليد للتخلص من التوتر
Time منذ 31 دقيقة Views 1307
نزاهة: رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة
نزاهة: رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة
Time منذ 36 دقيقة Views 1687
ابنة أصالة تثير الجدل بفيديو رومانسي
ابنة أصالة تثير الجدل بفيديو رومانسي
Time منذ 41 دقيقة Views 756
تنظيم إجازات الوزراء ومَن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة
تنظيم إجازات الوزراء ومَن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة
Time منذ 46 دقيقة Views 1778
مدى أحقية الموظف للبدلات أثناء الإجازة السنوية
مدى أحقية الموظف للبدلات أثناء الإجازة السنوية
Time منذ 51 دقيقة Views 1770