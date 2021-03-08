بالصور.. هاتف سامسونج "Galaxy A52" يخطف الأنظار

وكالات (صدى):
تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن هاتف ”Galaxy A52″، الذي تم تسريب مواصفاته التفصيلية قبل الإطلاق الرسمي؛ حيث سينطلق بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.
وسيكون أول إصدار من هواتف سامسونج المتوسطة يُعتمد بمعايير مقاومة الماء منذُ عام 2017، وذلك بعد أن قدمت إصدارتها من سلسلة هواتف ”Galaxy A“ خلال الفترة الماضية دون أي دعم لمعايير مقاومة الماء.
ويعد هاتف ”Galaxy A52" بشاشة 6.5 بوصة بتصميم “ Infinity-O“، تدعم معدل تحديث 90 هيرتز (120 هيرتز لمتغير 5G) للحصول على تجربة أكثر سلاسة خلال التمرير، والألعاب، التي يجب أن تحدث فرقا كاملا في تجربة المشاهدة، كما يحتوى الهاتف على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.
وزودت الشركة الهاتف القادم بواسطة معالج ”Snapdragon 720G“، ونظام تشغيل Android 11″"، وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام، وسيأتي الهاتف مزودا ببطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، ودعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.