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بالصور.. جهات حكومية تحتفي بالمرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1646
بالصور.. جهات حكومية تحتفي بالمرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة

الرياض (صدى):
احتفت عدة جهات حكومية في المملكة، اليوم الاثنين، بالمرأة ودورها في المجتمع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وأظهرت وزارة الداخلية، جانبًا من تمكين وتأهيل المرأة للمشاركة في مهام وزارة الداخلية المتعددة، فيما قال حرس الحدود: "في ظل الرعاية والاهتمام من قيادة حكيمة منحتها سبل التمكين والتعزيز، تسهم المرأة في المملكة في بناء المستقبل، وأضحت شريكة فاعلة في تحقيق النماء والازدهار" .

‏وفي السياق نفسه، كتبت هيئة حقوق الإنسان: "المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنميتها وحمايتها وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".

Time واتساب
وزارة الداخلية
حرس الحدود
حقوق الإنسان
المرأة السعودية
اليوم العالمي للمرأة

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

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