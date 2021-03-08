الهلال يرغب في ضم المهاجم الكندي كايل لارين

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير تركية عن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع المهاجم الكندي كايل لارين، نجم فريق بشكتاش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت التقارير أن الهلال يسعى بقوة لضم نجم بشكتاش الكندي لارين، مضيفة أن هذا العرض ليس الأول للاعب، الذي جذب الانتباه بأدائه هذا الموسم.
وأضافت أن نادي الهلال، بدأ في المفاوضات للتعاقد مع لارين، الذي سجل 13 هدفا مع 4 تمريرات حاسمة، وخاض 26 مباراة، هذا الموسم في بشكتاش.
وأوضحت أن إدارة الهلال رصدت 10 ملايين يورو لإتمام التعاقد مع لارين الذي يمتد عقده مع بشكتاش حتى عام 2022.