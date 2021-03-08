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الهلال يرغب في ضم المهاجم الكندي كايل لارين

Time منذ 56 دقيقة
Views 1998
الهلال يرغب في ضم المهاجم الكندي كايل لارين

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير تركية عن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع المهاجم الكندي كايل لارين، نجم فريق بشكتاش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن الهلال يسعى بقوة لضم نجم بشكتاش الكندي لارين، مضيفة أن هذا العرض ليس الأول للاعب، الذي جذب الانتباه بأدائه هذا الموسم.

وأضافت أن نادي الهلال، بدأ في المفاوضات للتعاقد مع لارين، الذي سجل 13 هدفا مع 4 تمريرات حاسمة، وخاض 26 مباراة، هذا الموسم في بشكتاش.

وأوضحت أن إدارة الهلال رصدت 10 ملايين يورو لإتمام التعاقد مع لارين الذي يمتد عقده مع بشكتاش حتى عام 2022.

Time واتساب
الهلال
كايل لارين

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

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