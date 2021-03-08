مجموعة الزامل توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى "أخصائي الاتصالات" ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.
وأوضحت المجموعة، أن الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو الصحافة، أو الإعلام، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت مجموعة الزامل، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــا .