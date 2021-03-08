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مجموعة الزامل توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1657
مجموعة الزامل توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى "أخصائي الاتصالات" ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو الصحافة، أو الإعلام، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت مجموعة الزامل، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــا .

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الخبر
وظائف إدارية
مجموعة الزّامل

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

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