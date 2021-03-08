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"قهوة الرضاعة" صيحة جديدة تنتشر في الكافيهات ومطالب بحظرها

Time منذ ساعة
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"قهوة الرضاعة" صيحة جديدة تنتشر في الكافيهات ومطالب بحظرها

علي القحطاني (صدى):
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ظاهرة جديدة دخيلة على المجتمع تتمثل في تقديم المشروبات في "مراضع أطفال"، الأمر الذي أثار موجة من السخرية والجدل.

وأوضح الناشطون أن هذه الظواهر ومرفوضة من جميع المواطنين ويجب التصدي لها وعدم التساهل معها تحت أي مبرر، مؤكدين أن هذه الصيحة التي يروج لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ العامة للمجتمع.

ودعا الناشطون الجهات المعنية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والإسكان والتجارة والصحة، بأخذ خطوة استباقية قبل انتشار هذه الظاهرة والتشديد على الكافيهات والمطاعم بعدم تقديم المشروبات في "مراضع الأطفال".

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وزارة الصحة
وزارة الشؤون البلدية
وزارة التجارة
القهوة
الكافيهات
قهوة الرضاعة
رضاعة الأطفال

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

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